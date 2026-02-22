La prensa francesa, contundente tras el debut de Dro como titular en el PSG: "Le falta físico"

Tocó 53 veces el balón y tuvo un acierto en el pase muy alto, 39 pases correctos de 42 intentos: son los números, siempre fríos, que resumen el debut como titular de Dro en el PSG. Ocurrió ante el colista de la Liga francesa, el Metz. El partido acabó 3-0.

El ex del Barça dejó detalles de calidad, aunque en su análisis, una parte de la prensa francesa amplió el foco para resaltar que aún le falta rodaje para poder ser habitual en el once inicial.

Dro es un proyecto, más que una realidad, interpretó el diario de referencia en Francia, 'L'Équipe'.

"Dejó detalles de jugador distinto, aunque en los choques apareció todavía frágil, con dificultades para imponerse en duelos y sostener carreras a máxima intensidad", escribió en su análisis el periodista Hugo Delom, del citado rotativo.

En Francia aseguran que si Dro es capaz de "dar el salto físico", podrá ser un jugador importante. Si no lo logra, tendrá complicado cuajar en Francia.

Pendientes del salto físico

"El diagnóstico es claro: el salto físico será determinante. En París creen que necesita ganar potencia, especialmente en el tren inferior, para resistir contactos, sostener cambios de ritmo y ser influyente cuando el partido se rompe", añade 'L'Équipe'.

A cambio, Dro dejó sensaciones positivas en cuanto al control del balón.

"Y en la facilidad para jugar en espacios reducidos: desprende una clase que no abunda. Hubo incluso una acción de tacón que encendió al público y un par de secuencias de doble contacto rapidísimo que retratan su ADN: fútbol de calle y de escuela, esa mezcla que suele venir con sello de La Masia", señala el diario parisino.

Dro en su primer partido como titular con el PSG / Emma Da Silva

Sus compañeros, encantados

Sus compañeros, en cambio, se mostraron encantados con él. "Es un jugador muy especial”, dijo Gonçalo Ramos. “Juega con nosotros como si llevara un año, y solo hace un mes que está aquí", añadió.

'L'Équipe' también se pregunta: "¿cuánto tardará Dro Fernández en ser diferencial de verdad?"

"Un nivel inferior"

Por su parte, el jugador se mostró encantado. Tras el partido, señaló que tampoco se había equivocado al elegir la liga francesa: "Sinceramente, esperaba un nivel inferior. Estoy muy sorprendido por la liga. En cada partido, los rivales son fuertes y duros. Tengo que seguir trabajando para triunfar", comentó tras finalizar el encuentro.