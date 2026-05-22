Premio inesperado para Ansu Fati: el Lens le regala la plaza de Conference League

Mientras espera una llamada de Luis de la Fuente... ¡la fortuna le sonrió este viernes a Ansu Fati! El AS Mónaco del futbolista español disputará competición europea la próxima temporada gracias a la victoria del RC Lens en la final de la Copa de Francia. El conjunto dirigido por Pierre Sage, que compitió hasta el final con el PSG por el título de la Ligue 1 -sin éxito-, se conformó con alzar el trofeo copero tras derrotar al Niza.

Los goles de Florian Thauvin, Odsonne Édouard y Abdallah Sima (3-1) permitieron al Lens protagonizar una auténtica fiesta con una victoria que no solo se celebró en el Stade de France, sino también en el Principado de Mónaco.

Allí aguardaba noticias Ansu Fati. Al igual que sucede en España, en caso de que el campeón de la Copa ya logre clasificación para competición europea vía liga, se genera una plaza extra en la competición liguera que va a parar al séptimo clasificado de la Ligue 1.

Y eso es lo que sucedió en Francia. El gran beneficiado en este caso será un Mónaco que protagonizó un bajonazo enorme en el tramo final de temporada (solo una victoria en las últimas seis jornadas) pero que termina accediendo a la Conference de rebote, aunque sus directivos lo calificaran como "inmerecido".

"Si se da la oportunidad, la aprovecharemos y trabajaremos en consecuencia, pero la realidad es que no es merecida dado nuestro rendimiento", aseguró el director general del Mónaco, Thiago Scuro, el pasado domingo, cuando el cuadro monegasco encajó una dolorosa goleada frente al Estrasburgo (5-4, con gol de Ansu Fati incluido) para cerrar la temporada de la forma más dramática posible.

"La Conference League tendrá un pequeño impacto financiero (entre 15 y 20 millones de euros), pero es principalmente un impulso para la imagen del club, que nos permite regresar a la competición europea", añadió el directivo. Y no es para menos, puesto que el escaparate que puede mostrar el Mónaco es muy diferente viajando por Europa.

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Unos ingresos que, además, podrían facilitar la compra de jugadores como Ansu Fati, que ha brillado esta temporada siendo el segundo máximo goleador del equipo pese a su rol de suplente y que cuenta con una cláusula de 11 millones de euros estipulada en el contrato de cesión por parte del FC Barcelona.