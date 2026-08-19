La Premier también se rebela contra Infantino: "La FIFA ha pulsado el botón de autodestrucción"

La tensión alrededor de Gianni Infantino continúa creciendo. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, ha lanzado uno de los ataques más contundentes hasta la fecha contra la gestión del presidente de la FIFA, al acusar al organismo de haberse provocado una crisis por su intento de abrir el negocio del Mundial al capital privado.

“La organización ha pulsado el botón de autodestrucción”, sentenció Masters, que calificó la situación como “una herida autoinfligida” por la propia FIFA.

La polémica nace del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva compañía con la que el organismo pretendía gestionar los derechos comerciales y de ticketing de todas sus competiciones, incluidos los Mundiales. El plan contemplaba la venta de un 21% de la empresa a una compañía de inversión privada.

La iniciativa terminó siendo abandonada después de provocar un fuerte rechazo entre varias confederaciones. UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática llegaron a denunciar una ruptura de confianza con la dirección de la FIFA, mientras que desde Europa incluso se puso sobre la mesa la posibilidad de un boicot a las competiciones del organismo.

Masters considera que la situación exige un cambio profundo.

Richard Masters, CEO de la Premier League / Steven Paston/PA Wire/dpa

Sin ánimo de lucro

“No creo que la FIFA deba plantearse nunca vender una participación del Mundial”, afirmó el dirigente de la Premier. “Es una organización sin ánimo de lucro y debería mantener esa competición en beneficio del futuro del fútbol”.

La Premier League ha respaldado además la decisión de la Federación Inglesa de retirar su apoyo a Infantino, que tiene previsto presentarse a un cuarto mandato como presidente.

Por ahora no existe ningún candidato que haya confirmado su intención de desafiarle, pero Masters reclama la aparición de una figura alternativa.

“Creo que debería surgir un candidato de unidad que tuviera en su agenda una reforma de la FIFA e incluso una reforma del papel del presidente”, aseguró.

El dirigente inglés también mostró su preocupación por otro de los episodios más polémicos del último Mundial: la suspensión de la sanción al estadounidense Folarin Balogun.

El delantero había sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina, pero su sanción automática fue suspendida después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente a la FIFA que revisara el castigo. Balogun pudo disputar el siguiente partido frente a Bélgica, un episodio que Masters considera especialmente delicado por la posible influencia política.

“No entiendo por qué la FIFA no tiene un proceso claro de revisión de tarjetas rojas”, explicó. “Se supone que la FIFA debe impedir la interferencia política en el fútbol. Creo que es un asunto muy importante”.

Las críticas se producen en un momento especialmente delicado para Infantino. Mientras las confederaciones de África, Sudamérica y Oceanía mantienen su respaldo al presidente de la FIFA, la fractura con varios de los principales organismos europeos amenaza con abrir una batalla política de enorme alcance antes de las próximas elecciones.