La Premier League quiere acabar con las pérdidas de tiempo de los porteros

La Premier League es una liga que se caracteriza por su estilo directo. Los equipos suelen tener mucho espacio para atacar y predomina un juego de ida y vuelta que hace que los partidos sean bastante locos.

Es por eso que las pérdidas de tiempo están vistas como algo muy antideportivo, por lo que la Football Association, más conocida como la FA, quiere implementar una norma que puede acabar con una situación muy común en el fútbol: los porteros tirándose al suelo para arañar minutos al reloj.

Para esta temporada que de aquí a poco comenzará, la FA ha obtenido permiso de la IFAB para aplicar una nueva norma a modo de prueba: cuando un portero se tire al suelo y quiera ser atendido por las unidades médicas del club, el entrenador tendrá diez segundos para escoger a un jugador que deberá abandonar el campo durante un minuto.

En caso de no hacerlo, será el capitán quien automáticamente deba retirarse durante el mismo tiempo del terreno de juego. Esta medida llega después de que Pierluigi Collina afirmara en febrero que eliminar el tiempo muerto táctico del portero era una prioridad para el arbitraje.

La norma está claramente pensada para evitar las pérdidas de tiempo en los instantes finales del partido, es por eso que se han añadido ciertas excepciones para que, cuando un portero realmente se haya hecho daño, su equipo no salga perjudicado.

Estas situaciones en las que no se aplicará la norma son las siguientes: cuando el portero choca contra un jugador de campo, cuando el portero ha recibido una falta y necesita tratamiento inmediato, cuando está sangrando, cuando se ha lesionado o ha sufrido una conmoción cerebral.

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Esta norma se aplicará en las primeras cinco divisiones del fútbol inglés, además de en la Women's Super League. La IFAB evaluará los resultados de la norma para ver si es factible aplicarla a nivel mundial a partir de la temporada 2027-28.