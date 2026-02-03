La Premier deja en ridículo al resto: 441 millones gastados este mercado

No por ser esperado deja de ser llamativo el dato. Porque todos vaticinaban que la Premier League, una vez más, lideraría el ranking de gasto este mercado invernal en las grandes ligas. Pero la superioridad con la que han dejado atrás a las otras cuatro cada vez es mayor, denotándose en grandes traspasos internos -el Crystal Palace gastó 90 millones de euros en dos jugadores de la misma liga- y también en salidas: Lucas Paquetá abandonó el West Ham para irse al Flamengo por 40 'kilos'.

Larsen celebra un gol de esta temporada. / Wiolverhampton

En definitiva, los precios que se mueven en Inglaterra no tienen nada que ver en relación a los que se manejan en el resto del mercado europeo. Solo en esta ventana invernal, la Premier League gastó 441.730.000€ en transferencias, según datos de 'Transfermarkt', ingresando a su vez 286.930.000€ para un balance negativo que sobrepasa los 150 'kilos', unos números que se antojan imposibles hablando del resto.

En la Serie A, la segunda del ranking, se han gastado hasta 237 millones de euros este invierno, más de 200 de desventaja respecto al fútbo de las islas. Los ingresos, eso sí, fueron positivos en Italia: 185.450.000€ ingresaron con ventas como la de Taty Castellanos o Tammy Abraham, ambos abandonando el fútbol transalpino para irse... justamente, a la Premier.

LaLiga, última

Sin embargo, la diferencia con el fútbol italiano se antoja hasta cercana si se tiene en cuenta el gasto neto de LaLiga EA Sports, la última clasificada del ranking de las grandes ligas. En España, la política estricta de mercado apenas y ha dado margen para fichar, siendo el Atlético de Madrid el gran agitador con Ademola Lookman (35 millones), dejando los gastos en 58.200.000€. De hecho, la competición presidida por Javier Tebas ganó mucho más de lo gastado, firmando hasta 104 'kilos' en ingresos por transferencias.

Lookman ya es del Atlético de Madrid / 'X'

Otra que obtuvo ganancias fue la Ligue 1: menos que la liga española (39.550.000€) pero con muchos más gastos de transferencia (101.100.000€), situándose tercera en el ranking. La cuarta fue la Bundesliga, que se desembolsó 96.950.000€, lejos de la primera plaza de la Premier, pero casi el doble que la última de LaLiga.

Ranking completo de gasto por ligas (cinco grandes)