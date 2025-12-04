La Premier baila al ritmo del fútbol español

La liga más rica del mundo habla inglés, pero este tramo de temporada suena con acento español. La Premier League ha anunciado este jueves a los seis candidatos al premio de Entrenador del Mes de noviembre y tres de ellos son Mikel Arteta, Unai Emery y Pep Guardiola, reflejo de la influencia ibérica en los banquillos. Al mismo tiempo, Mikel Merino se ha erigido como 'figura clave' del Arsenal con un partido sobresaliente ante el Brentford, coronado con un gol, una asistencia y el reconocimiento como MVP.

Merino, el otro Mikel que manda en el Emirates

La Premier League ha abierto este jueves las votaciones para elegir al Entrenador del Mes de noviembre y la mitad de la lista habla español. Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) y Pep Guardiola (Manchester City) comparten nominación con Fabian Hürzeler (Brighton), Enzo Maresca (Chelsea) y Marco Silva (Fulham).

El mes de Arteta fue impecable en resultados y contexto. Su equipo firmó cuatro partidos sin perder en liga, con dos victorias y dos empates, un balance de +5 en la diferencia de goles y, sobre todo, la capacidad de sostener el liderato en plena plaga de lesiones. Los 'gunners' ganaron a Burnley (0-2) fuera de casa, resistieron en Sunderland (2-2) y completaron un noviembre de alta exigencia con un 4-1 en el derbi ante el Tottenham y un empate trabajado en Stamford Bridge frente al Chelsea (1-1).

LONDON (United Kingdom), 26/10/2025.- Arsenal manager Mikel Arteta greets supporters after winning the English Premier League match between Arsenal FC and Crystal Palace FC at the Emitates Stadium in London, Britain, 26 October 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / ANDY RAIN / EFE

Emery, por su parte, volvió a demostrar que su Aston Villa compite ya en clave Champions. Tras empezar el mes con una derrota en Anfield ante el Liverpool (2-0), su equipo reaccionó con tres triunfos consecutivos, incluido un 4-0 al Bournemouth, una remontada en Leeds (1-2) y un sufrido 1-0 ante el Wolverhampton que consolidó a los 'villanos' en la zona alta de la tabla. Desde su pinchazo en casa de los 'reds', los de Birmingham no conocen otra cosa que no sea la victoria y suman seis de seis en todas las competiciones.

Pep Guardiola grita instrucciones desde el banquillo durante el partido entre el Manchester City y el Leeds United / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Guardiola, en cambio, cierra el trío español con otro mes de alto voltaje ofensivo. El City sumó tres victorias y una derrota, con diez goles a favor, entre ellos una exhibición ante el Liverpool (3-0) y un 3-2 agónico frente al Leeds resuelto en el descuento, prueba de que los de Manchester siguen siendo uno de los equipos más temibles del campeonato cuando encuentran ritmo. Aunque los 'Sky Blues’ no son tan voraces como en campañas pasadas, lo cierto es que el de Sampedor ha sido capaz de devolverle la ilusión y el hambre a un equipo que la temporada pasada parecía que se caía a trozoa. El mérito es doble si se tiene en cuenta que Kevin De Bruyne, estrella 'citizen' de la última década y brújula del equipo, abandonó las islas este verano y puso dirección a Nápoles.

Mientras los técnicos españoles acaparan focos desde la banda, Mikel Merino los reclama dentro del campo. En la victoria del Arsenal por 2-0 ante el Brentford, el internacional navarro abrió el marcador con un potente remate de cabeza y asistió en el tiempo añadido a Bukayo Saka para sentenciar un partido más incómodo de lo que refleja el resultado.

Mikel Merino, autor del primer gol del Arsenal en el partido / X

Diversos medios ingleses coincidieron en señalarle como el gran protagonista del encuentro, describiéndole como "el héroe" del Arsenal al firmar un gol y una asistencia desde su rol de delantero improvisado en el esquema de Arteta. Merino ha participado en siete goles en sus últimos seis partidos oficiales con los 'gunners' (cuatro tantos y tres asistencias) y siete de sus diez últimos goles han llegado de cabeza, una especialidad que le ha convertido en un recurso devastador en el área rival.

Algo más que un caso aislado

Más allá de los tres entrenadores y del ex de la Real, el dominio español también se nota bajo palos. David Raya se ha convertido en uno de los símbolos 'gunners' y no solo por su juego con los pies. El barcelonés fue el guardameta con menos goles encajados (34) y más porterías a cero la temporada pasada (13), y en esta campaña sigue en la misma dinámica. El ex del Brentford lleva ocho porterías a cero y siete goles encajados en las primeras catorce jornadas.

El portero del Arsenal, David Raya, durante el partido de Champions League / EFE/NEIL HALL

A escasos metros del Emirates, en Fulham, Robert Sánchez también se deja querer. El meta del Chelsea acumula seis porterías a cero en liga y ha sido protagonista en citas de alto nivel, como el empate frente al Arsenal, en el que firmó varias intervenciones de mérito, incluida una parada final al remate de Merino que mantuvo el 1-1 con diez jugadores.

En el centro del campo, el peso de Rodri —pese a sus problemas físicos— sigue siendo indiscutible. El ganador del Balón de Oro 2024 continúa siendo el metrónomo del equipo de Guardiola, hasta el punto de que el técnico ha reconocido que es un futbolista "masivamente importante" y ha preferido no arriesgarle en su regreso tras lesión, consciente de que buena parte del techo competitivo del City pasa por su estado físico.

LONDON (United Kingdom), 21/09/2025.- Martin Zubimendi of Arsenal (L) in action against Rodri of Manchester City during the English Premier League soccer match between Arsenal FC and Manchester City, in London, Britain, 21 September 2025. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/VINCE MIGNOTT EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / VINCE MIGNOTT / EFE

Su relevo natural en la selección, Martín Zubimendi, recién llegado desde la Real Sociedad por 70 millones de euros, también está brillando en el fútbol inglés. El canterano Txuri-Urdin ha encajado como anillo al dedo en el esquema de Arteta y su juego recibiendo entre centrales, ha favorecido a un Declan Rice que, con libertad para llegar, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición.

Iraola completa el póker en los banquillos

Al trío Arteta-Emery-Guardiola se suma un cuarto entrenador español en la Premier. Andoni Iraola llegó al banquillo del Bournemouth en el verano de 2023 y, desde entonces, se ha ganado un gran prestigio en Inglaterra tras firmar dos temporadas históricas. En la 2023/24, el español guio a los 'Cherries' hasta la decimosegunda posición y en la 2024/25 consiguió la novena plaza del campeonato con 56 puntos, récord del club en la máxima categoría del fútbol inglés.

Iraola, el técnico de moda en Inglaterra / EFE

Este curso su equipo ha alternado rachas brillantes y baches de malos resultados. Sin embargo, llegó a situarse segundo en la clasificación, con dieciocho puntos en las nueve primeras jornadas, fruto de cinco victorias y solo una derrota en ese tramo. El trabajo del técnico vasco sigue siendo muy bien valorado y su nombre ha aparecido vinculado a proyectos de alto nivel, tanto en la propia Premier como en LaLiga.