Todos los premiados en la gala del The Best 2025

La gala del The Best, celebrada este martes en un acto en Doha, reconoció al delantero del PSG Ousmane Dembélé y a la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí como mejores jugadores del mundo, en una jornada con claro protagonismo para el Paris Saint-Germain.

Dembélé, que en septiembre ya fue anunciado como ganador del Balón de Oro, supera en la clasificación del The Best a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y a Lamine Yamal, del Barcelona, tras liderar a un PSG campeón de la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa.

Aitana Bonmatí, mientras, fue clave para que el Barça volviese a dominar en el fútbol español y alcanzara la final de la Champions League, en la que fue subcampeona, igual que en la Eurocopa disputada con la selección española.

En cuanto a los banquillos, no había mucha duda. Luis Enrique fue galardonado como mejor entrenador del mundo después de conquistar la Champions con un PSG que se proclamó campeón de Europa por primera vez en su historia. En la categoría femenina, el premio a mejor entrenadora del mundo se lo llevó Sarina Wiegman. La neerlandesa, que conquistó la Eurocopa Femenina a los mandos de Inglaterra, se impuso a Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines y Renee Slegers.

Algo más polémico fue el galardón a mejor portero del mundo, que se lo llevó el ahora futbolista del Manchester City Gianluigi Donnarumma gracias a su desempeño como guardameta del PSG. Se impuso a nombres de la talla de David Raya, Courtois, Neuer, Szczesny o Alisson. Por su parte, Hannah Hampton (Chelsea) fue reconocida como mejor portera por delante de Cata Coll y Christiane Endler, entre otras.

En cuanto al resto de los galardonados, Andreas Harlass-Neuking (médico del SSV Jahn Ratisbona) se llevó el premio Fair Play tras salvarle la vida a un aficionado, Lizbeth Ovalle (Tigres) se impuso en la categoría de mejor gol femenino con el premio Marta y Santiago Montiel (Independiente) ganó el trofeo Puskas a mejor gol masculino, imponiéndose, entre otros, al tanto de Lamine Yamal ante Joan García en Cornellà-El Prat o al de Declan Rice ante el Real Madrid.

Finalmente, este es el mejor once masculino del año 2025 según la FIFA: Donnarumma; Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi; Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer; Dembélé y Lamine Yamal. Y este el mejor once femenino: Hampton; Batlle, Paredes, Williamson, Bronze; Pina, Guijarro, Aitana; Alexia, Russo y Mariona.