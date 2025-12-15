Los posibles destinos de Sergio Ramos tras confirmar su salida de Monterrey

El próximo destino de Sergio Ramos apunta a ser uno de los culebrones del próximo mercado de invierno. El camero termina contrato con Monterrey el próximo 31 de diciembre y ya ha confirmado que no continuará en México, donde ha vivido el último año desde su llegada a Rayados el pasado mes de febrero. Europa se convierte así en su destino más probable, pues desea continuar su carrera cerca de su familia, pero no se descartan otras opciones.

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", explicó Ramos en una publicación a modo de despedida en sus redes sociales.

El camero se marcha de Monterrey después de quedarse a las puertas de la final del torneo Apertura de la Liga MX, en una semifinal en la que, a pesar de que el central español vio portería, Rayados quedó eliminado. "Obviamente sí, este fue mi último partido en México", avisó ya Sergio Ramos tras la derrota. Y, desde entonces, el ex del Real Madrid ya busca nuevo destino para afrontar un nuevo reto en su dilatada trayectoria.

Son muchos los equipos que han sonado en las últimas semanas como posibles destino de Ramos, que a sus 39 años todavía tiene cuerda y quiere demostrarlo en alguna entidad de gran nivel. De hecho, no se descarta su regreso a las grandes ligas europeas, pues su objetivo -aunque improbable- es llamar la atención de Luis de la Fuente para disputar su última Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Premier, opción favorita

Con pasado en Sevilla, Real Madrid y PSG, hay una Liga que llama mucho la atención a Sergio Ramos: la Premier League. En ese sentido, desveló la 'Cadena SER' hace unos días que el Manchester United ya le habría presentado al defensor una oferta formal para hacerse con sus servicios a partir del próximo mes de enero. Rúben Amorim, técnico de los 'red devils', necesita un líder para su zaga, un referente que no ha encontrado en la figura de Harry Maguire pero que resulta imprescindible para guiar a los Dorgu, Leny Yoro, Heaven y compañía.

Sergio Ramos celebra con Rayados / @sergioramos

Sin pasado en Inglaterra y con opciones muy remotas de regresar a LaLiga española, el Manchester United podría ser un destino más que apetecible para un Sergio Ramos que no vería con malos ojos terminar su carrera en la considerada mejor liga del mundo. Incluso Liverpool, que atraviesa una gran crisis con Arne Slot en el banquillo, y Tottenham han sonado como posibles opciones, pero no dejan de ser meros rumores.

¿Juntarse con Modric en Italia?

Donde tampoco ha jugado nunca el campeón del mundo es en la Bundesliga o en la Serie A. Y precisamente en Italia aparece un nuevo club dispuesto a luchar por el camero, que contará con la carta de libertad a partir del próximo día 31 de diciembre. Se trata del Milan, donde Sergio Ramos volvería a acaparar todas las miradas en una entidad que pelea este año por el 'Scudetto' con el Inter, el Nápoles y la Roma.

Con su habitual esquema de tres centrales, no hay duda de que para Massimiliano Allegri sería un refuerzo de garantías. Tomori, Gabia y Pavlovic están rindiendo a un gran nivel y son fijos en el eje de la zaga, pero la llegada de Sergio Ramos elevaría el nivel de la defensa y fortalecería la competencia de un Milan donde, por cierto, el exmadridista se reencontraría con un viejo amigo.

Luka Modric y Sergio Ramos, dos viejos amigos / EFE

Luka Modric es el claro ejemplo de que la edad es solo un número, o eso es lo que entiende la directiva de la entidad 'rossonera', que no tiene problemas en fichar futbolistas veteranos siempre y cuando puedan aportar a la plantilla. De hecho, ya planea una oferta de renovación por el croata ex del Madrid.

Arabia, la MLS... ¡o incluso la música!

Tampoco se descarta que, en caso de no convencerle ofertas de las cinco grandes ligas europeas, pueda vivir sus últimos años como futbolista profesional en Argentina (River Plate ya trató de contratarle el año pasado) o en las habituales ligas de Arabia Saudí o Estados Unidos, donde la ficha y la edad de Sergio Ramos no supondrían para nada ningún obstáculo.

Eso sí, si bien no quiere retirarse todavía, en caso de no satisfacerle ninguna propuesta, el central andaluz podría optar por alejarse del fútbol y adelantar su nueva carrera en el mundo de la música. "Me veo el día de mañana ganando una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy antes. En cualquier reunión, siempre acabamos todos cantando con una guitarra, con un cajón. Ha formado parte de toda mi vida, no es un capricho puntual", sentenció hace un par de meses en 'El Hormiguero' tras estrenar 'Cibeles', su primera canción en solitario.