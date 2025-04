¡Posible reencuentro Mourinho-Cristiano!

José Mourinho podría tener las horas contadas en el Fenerbahçe. El técnico portugués mantiene al equipo a cinco puntos del líder Galatasaray, sin embargo, la afición turca pide su destitución tras el último empate en casa frente al Kayserispor. Paralelamente, en Portugal vinculan al extécnico de Real Madrid como posible seleccionador del combinado luso.

Según informaron la CNN y GOAL, 'The Special One' habría sido considerado por la Federación Portuguesa (FPF) como posible sustituto de Roberto Martínez en el banquillo de la selección, donde aterrizaría este mismo verano pasase lo que pasase en la fase final de la UEFA Nations League.

Objetivo: Mundial 2026

A pesar de que el actual seleccionador no se encuentra en entredicho y está cuajando un buen papel, la federación lusa estaría preparando la llegada de José Mourinho con el único objetivo de dar un golpe sobre la mesa de cara al próximo Mundial 2026.

Las informaciones apuntan a que Roberto Martínez dirigirá las semifinales de la Nations ante Alemania y la final o el partido por el tercer y cuarto puesto, pero se ha tomado la decisión de modificar el rumbo del banquillo una vez finalizado el torneo.

Los medios citados afirman que en la FPF incluso se estarían planteando pagar la cláusula de rescisión para sacarle del Fenerbahçe. Aunque quizás no haga ni falta. Y es que Mourinho está siendo cuestionado por su propia afición, que pide en redes sociales su marcha de Turquía.

"Por favor, no destruyas al Fenerbahçe", "Adiós, José", "Vete ya, no mañana, ya" o "Vete a casa" son algunos de los comentarios que pueden leerse en una publicación de Mourinho en Instagram sobre el Papa Francisco.

El reencuentro

Sea como sea, el rumor de que Mourinho puede volver a Portugal sigue creciendo. "Antes de terminar mi carrera me gustaría dirigir a Portugal", llegó a decir en su día. De confirmarse, se reencontraría ni más ni menos que con Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años sigue siendo el gran líder de la selección portuguesa.

Mourinho y Cristiano coincidieron tres temporadas en el Real Madrid, entre 2010 y 2013. Una etapa que se recuerda por algún que otro episodio de alta tensión existente entre ambos, aunque eso no debería ser un problema de cara al nombramiento de 'The Special One' como seleccionador.