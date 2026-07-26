Posible fuga en el PSG de Luis Enrique: Barcola declina la renovación

Luis Enrique lleva un par de años haciendo historia en el PSG. El técnico asturiano ha conquistado dos Champions consecutivas y ambas prácticamente con la misma plantilla, en la que no quiere superestrellas con ego que afecten al vestuario. Pero su equipo podría sufrir cambios importantes la próxima temporada con la posible marcha de uno de sus mejores revulsivos.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, Bradley Barcola ya ha tomado la decisión definitiva de no firmar un nuevo contrato con el Paris Saint-Germain, por lo que un traspaso sería la operación más beneficiosa para todas las partes.

Si bien el extremo francés todavía tiene contrato hasta 2028, su rol en París no le termina de gustar y desea buscar una nueva aventura. Es cierto que disputó 49 partidos esta pasada temporada (13 goles y 6 asistencias), pero la mayoría de titularidades llegaron en la Ligue 1, con Desiré Doué habiéndole ganado la partida en los esquemas de Lucho en la Champions.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / Agencias

Mientras, la entidad dirigida por Al-Khelaïfi no puede dejar pasar la oportunidad de venderle. Podría sacar el PSG una buena millonada por un futbolista que, a priori, mantiene un rol suplente con un Luis Enrique que, a diferencia de Deschamps en la selección absoluta, prefiere apostar por el mencionado Doué como acompañante de Dembélé y Kvaratskhelia.

Abierto a una salida

Además, el asturiano siempre se ha caracterizado por darle la oportunidad a futbolistas comprometidos, y hoy por hoy no parece que el ex del Lyon encaje en esas condiciones.

En ese contexto, su salida es muy probable, puesto que una temporada 26/27 gris de Barcola en el PSG -ya sea por nivel de juego o por escasez de minutos- podría perjudicar los intereses del club a la hora de embolsarse una gran cantidad por un futbolista que tiene cartel en Europa, que todavía es muy joven y, sobre todo, que no ve con malos ojos marcharse de París.

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La mencionada información de Romano añade, además, que el gran interesado en su fichaje sería el Liverpool de Andoni Iraola, sobre todo tras la marcha de una leyenda como Salah. Habrá que esperar para conocer las intenciones del conjunto de la Premier League, puesto que Barcola está tasado en estos momentos en 90 millones de euros -pedirán más de 100 'kilos'- tras haber llegado al PSG por 45M hace tres años.