"Gyökeres hizo algo que no había hecho en mucho tiempo"

"Vuelve San Víctor, el patrón de los goles", escribía A Bola tras el Sporting CP-Estoril (3-1). No es que estuviera desaparecido en combate, venía de repartir una asistencia ante Gil Vicente en los cuartos de final de la Taça, o de ver portería en el 2-2 contra Avs FS en la anterior jornada, sino hacía tiempo que no se exhibía así sobre un rectángulo de juego. Sin ir más lejos, no veía portería en más de una ocasión en un mismo partido desde el pasado 3 de enero, cuando se apuntó un hat-trick en empate ante Vitória Guimaraes.

En Portugal esperaban con ansia disfrutar (de nuevo) del mejor Viktor Gyökeres. Se había perdido algún que otro partido por distintas molestias físicas, incluida la eliminatoria de vuelta de los play-offs de la Champions League en el Signal Iduna Park. Había estado limitado en otros. Pero el 'monstruo' del gol ya está de vuelta. Tanto marca de la casa: desmarque a la espalda de la zaga rival, conducción explosiva, doble recorte y definición del mejor '9'. Y otro desde los once metros.

Cuando el equipo más lo necesitaba, andaba algo estancado en el juego, fue el sueco quien tiró del carro, fijando a ambos centrales y estirando al rival. Ya suma la friolera cifra de 25 dianas en 23 compromisos de la Liga Portugal, con ese doblete que firmó en el José Alvalade. 37 en 39 partidos entre todas las competiciones. Además de nueve asistencias que le convierten en un punta dinámico y generoso con sus compañeros.

Gyökeres podría reencontrarse con Amorim en el United / X

"DOS GOLES NO ESTÁ TAN MAL"

Rui Borges acabó muy satisfecho con la actuación de "Viktor, que volvió a ser el viejo Viktor". "Se dio cuenta de por dónde iba el partido", añadió. El '9' también compartió sus sensaciones tras el duelo y se mostró feliz por la victoria: “Empezamos muy bien, tuvimos muchas ocasiones de marcar y quizá podríamos haber marcado alguna más en la primera parte. Ganar hoy nos da una gran sensación”, arrancó. “Siempre es bueno marcar contra un equipo al que no has conseguido hacerlo antes. Queremos marcar goles, eso es lo que hice hoy. Tuve algunas oportunidades más y quizás podría haber terminado mejor. Pero dos goles no está tan mal", añadió, insaciable.

Gyökeres, bigoleador ante el Estoril / @SportingCP

Sufrió un susto en los minutos finales de la primera mitad, cuando Kévin Boma cayó sobre su pierna. Se quejó bastante del dolor, dejando a la afición del Sporting completamente 'helada': "Se cayó sobre mi pierna, me dolió unos minutos, cuando estaba corriendo un poco. Pero está bien, no hay problema". Su futuro continúa en el aire, pero Gyökeres está única y exclusivamente centrado en seguir perforando porterías con la camiseta del Sporting CP.