¡Portugal cumple y Cristiano disputará su sexto Mundial!

Portugal estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Roberto Martínez tuvo que esperar hasta la última jornada, pero cumplió con nota. Los portugueses vapulearon a Armenia (9-1) para espantar los fantasmas de la repesca y cosechar su billete directo hacia el Mundial, siendo la cuarta selección europea en lograrlo después de Francia, Inglaterra y Croacia.

Los goles de Renato Veiga, Gonçalo Ramos, Joao Neves (hat-trick), Bruno Fernandes (hat-trick) y Conceiçao impidieron el milagro de Hungría e Irlanda y sellaron la clasificación lusa en un partido en el que no pudo participar Cristiano Ronaldo, que fue expulsado por un codazo en la penúltima jornada y que ha sido objeto de críticas en su país por su comportamiento.

El delantero del Al-Nassr, sin embargo, hará historia en Estados Unidos, México y Canadá, aunque, dependiendo del castigo que reciba por parte de la FIFA por su agresión, podría perderse el debut y algún que otro partido más en la cita mundialista del año que viene.

Portugal's Cristiano Ronaldo leaves the pitch after being shown a red card during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison) / Associated Press/LaPresse / LAP

De hecho, la Federación Portuguesa de Fútbol presentará un recurso de apelación ante el Comité de Disciplina de la FIFA para agotar todas las posibilidades de reducir su sanción a solo un partido, algo que en Portugal afrontan con optimismo.

Sexto Mundial... ¿y sexto anotando?

Sea como sea, el de 2026 será el sexto Mundial para un insaciable Cristiano Ronaldo, que buscará un nuevo récord histórico. El delantero portugués debutó en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y, posteriormente, estuvo presente en las citas de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Nadie ha logrado -hasta la fecha- disputar más de cinco Mundiales, pero tanto Ronaldo como Leo Messi (Argentina se clasificó hace tiempo) estrenarán esta privilegiada lista dentro de siete meses.

Cristiano Ronaldo anotó en su debut en el Mundial de Qatar / EFE

Pero la cosa va más allá. Cristiano Ronaldo no solo ha participado hasta el momento en cinco Mundiales, sino que además ha conseguido anotar en todos ellos, algo que Messi no pudo lograr tras quedarse seco en el Mundial de Sudáfrica. Eso sí, el argentino le saca gran ventaja en cuanto al total de goles anotados tras sumar siete en Qatar, donde se proclamó campeón.

Cristiano se estrenó como goleador en Alemania, de penalti en un partido de la fase de grupos frente a Irán. También vio portería en una ocasión en Sudáfrica, en Brasil y en Qatar, mientras que su récord anotador lo firmó en Rusia 2018, cuando ayudó a que Portugal alcanzase los octavos de final con cuatro goles.