El Porto consigue lo imposible en la 'era Fabrizio': Luuk de Jong, fichado sin que nadie lo supiera

De lleno en la 'era Fabrizio Romano', es prácticamente imposible que un fichaje se cierre sin que nadie lo adelante previamente. Por lo menos, sin que existan rumores sobre el movimiento. Hasta que el Porto ha presentado a Luuk de Jong por sorpresa ante su afición. Nadie lo vio venir. Nadie esperaba al veterano delantero en el estadio Do Dragao. Pero allí estaba, con una sonrisa de oreja a oreja, a sus 34 años, y con las mismas ganas de marcar goles de siempre.

De Jong, presentado como jugador del Porto / Porto FC

Después de volver a ser campeón con el PSV Eindhoven, Luuk de Jong demostró de nuevo que no se ha olvidado de marcar goles, celebrando 18 dianas y sirviendo 13 asistencias. Este verano terminaba contrato con el equipo de la Eredivisie, pero lejos de pensar en la retirada, el mundo del fútbol lo situaba de nuevo en Sevilla. Tenía que ser la "bomba" del mercado en Nervión, donde fue clave para ganar la Europa League en 2020 bajo las órdenes de Julen Lopetegui. Pero el "bombazo" estalló en Portugal. En Oporto, para ser exactos.

Una sorpresa mundial

No hubo filtraciones. Tampoco rumores. Y de la nada, apareció Luuk de Jong en el estadio Do Dragao. Un fichaje que sorprendió a todo el mundo, incluso a los propios aficionados de los Dragones. Una incorporación que recuerda a otras épocas de un fútbol menos mercantilizado y en el que los rumores de fichajes no eran diarios: solo tenían espacio en verano, y en menor medida, en invierno.

Durante la presentación de la plantilla para la temporada 2025-26, antes del amistoso contra el Atlético de Madrid, apareció sobre el césped, con el 26 en la espalda, en un movimiento medido al milímetro por el Porto, y guardado bajo llave con extrema minuciosidad. Un secreto que ha logrado esquivar las garras de Fabrizio Romano y de todos aquellos periodistas especializados en el mercado de fichajes.

Admite, não esperavas por esta 😎



"Admítelo, esto no lo viste venir. Luuk de Jong es Dragón", reza el club en sus redes sociales, confirmando que lo que estaban viviendo los presentes en el estadio Do Dragao no era un sueño, sino un gran golpe de André Villas-Boas en el mercado. Tras De Graafschap, Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle, PSV Eindhoven, Sevilla y Barça, tratará de dar muchas alegrías al Porto.