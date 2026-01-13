El Porto explota contra el estamento arbitral

Las polémicas arbitrales se han vuelto habituales en los últimos tiempos. Cada designación por parte de la Federación Española de Fútbol es mirada con lupa e incluso clubes como el Real Madrid van más allá en sus críticas, con la realización de piezas audiovisuales en contra de los colegiados encargados de dirigir los partidos de los blancos. Pero ese clima de tensión no solo se vive en LaLiga, sino que se extiende en el fútbol internacional.

En ese contexto, el FC Porto emitió este martes un duro comunicado en contra del nombramiento de Fábio Veríssimo para dirigir el partido de mañana frente al Benfica. El de este miércoles no es un duelo más, es todo un clásico del fútbol portugués enmarcado en los cuartos de final de la Taça de Portugal con Do Dragao como escenario.

El Porto ya denunció al árbitro

Sin embargo, todo el protagonismo en la previa se lo ha llevado el colegiado y el estamento arbitral luso. "El FC Porto ha tenido conocimiento hoy de la designación del árbitro Fábio Veríssimo para arbitrar el partido entre el FC Porto y el SL Benfica, que se disputará mañana miércoles en el Estádio do Dragão", arrancaba el comunicado publicado durante la tarde.

Toda la polémica se origina por un conflicto anterior, que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre de 2025: "Es de conocimiento público que existe un recurso pendiente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre las circunstancias denunciadas por el árbitro en cuestión, relacionadas con el partido entre el FC Porto y el SC Braga, disputado el 2 de noviembre de 2025".

Por si fuera poco, el FC Porto también presentó "una denuncia disciplinaria contra el mismo árbitro", relacionada con los hechos ocurridos "en el partido entre el FC Arouca y el FC Porto, celebrado el 29 de septiembre de 2025, cuyo resultado aún se desconoce".

Piden el cese del estamento

Por todos estos motivos, la entidad lusa considera que la decisión del Consejo de Arbitraje de cara al encuentro contra el Benfica es "absolutamente incomprensible" y deja claro que "probablemente afecte negativamente a la imagen y a la credibilidad del fútbol portugués", además de ser "perjudicial para el propio árbitro".

Pero no se queda ahí en su cruzada contra el estamento arbitral, pues considera el club que este nuevo episodio no hace otra cosa que "contribuir a la progresiva erosión de la confianza en el sector arbitral, demostrando que el organismo y su presidente Luciano Gonçalves no cumplen las condiciones necesarias para seguir ejerciendo sus funciones".