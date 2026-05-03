El Porto es campeón de Portugal… ¡y el Benfica de Mourinho le da el premio del MVP al árbitro!

¡El Porto es el campeón de Liga de Portugal 2025/26! Los 'Dragões' conquistaron su 31º título liguero tras vencer por 1-0 al Alverca, club propiedad de Vinícius Júnior. Es la primera liga en cuatro temporadas de un equipo con acento español, con Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz en la plantilla.

Es el primer trofeo de la carrera de su entrenador, el italiano Francesco Farioli, quien llegó al Oporto el pasado mes de julio tras la destitución de Martín Anselmi y que anteriormente había entrenado a clubes como el Ajax, el Niza o los turcos Karagümrük y Alanyaspor.

Bajo la dirección de Farioli, los 'Dragões' se han mostrado prácticamente intocables en la liga, con 27 triunfos, cuatro empates y solo una derrota en las 32 jornadas disputadas hasta el momento. Se auparon al liderato en la cuarta ronda, el pasado agosto, y desde entonces se han mantenido irreductibles en lo más alto de la clasificación.

Detrás de este título se encuentran fichajes recientes como el propio Veiga, que regresó a Europa tras dejar el Celta de Vigo para fichar por el Al Ahli Jeddah saudí; Sainz, procedente del Norwich City; o el del veterano defensa brasileño Thiago Silva.

Por su parte, Samu Aghehowa volvió a ser, en su segunda temporada en el Porto, la principal referencia en ataque, y el melillense, incluso sin jugar desde febrero, es el actual máximo goleador del equipo con 13 tantos en la Liga y 20 en todas las competiciones.

El camino hacia el título estuvo, sin embargo, marcado por varias dificultades, especialmente en lo que respecta a las lesiones, entre ellas la del propio Samu, quien sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que significó el fin de su curso y la ausencia en el Mundial 2026.

Además, Farioli perdió al inicio de la temporada al central argentino Nehuén Pérez, quien se rompió el tendón de Aquiles en septiembre, y al delantero neerlandés Luuk de Jong, ex del Barça y del Sevilla, ausente desde noviembre por una rotura parcial del ligamento cruzado.

Este título es también el primero conquistado durante la presidencia del extécnico André Villas-Boas, que asumió las riendas del Porto en 2024 tras 42 años de liderazgo del ya fallecido Jorge Nuno Pinto da Costa.

"El Benfica otorga el premio al mejor jugador del partido al árbitro"

A su vez, el Benfica, que empató a dos ante el Famalicao, no solo le puso el título en bandeja al Porto, sino que tiró de ironía para mostrar su enfado respecto al arbitraje del partido en su perfil de 'X': "El Benfica otorga el premio al mejor jugador del partido al árbitro Gustavo Correia y al resto del equipo arbitral".

Los lisboetas se adelantaron en el marcador en el minuto 13 gracias a un penalti transformado por el noruego Andreas Schjelderup y Richard Ríos amplió la ventaja en el 20'. El partido, sin embargo, dio un giro al comienzo de la segunda parte con la tarjeta roja mostrada al capitán de las 'águilas', Otamendi.

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Contra 10, el Famalicão acortó distancias en el minuto 67 con un tiro desde la izquierda del área de Mathias de Amorim y en el 78 empató con un gol del nigeriano Umar Abubakar tras un saque de esquina.