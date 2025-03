Un portero en Kenia, pillado amañando partidos: "En la primera parte dos goles"

Kenia investiga un supuesto caso de amaños de partidos debido a la filtración de un vídeo del cancerbero local Patrick Matasi, portero también de la selección nacional, antes de diputar un encuentro de la Kenyan Premier League (KPL).

En este vídeo, grabado por una persona anónima, los cabezas de la trama le dicen al portero lo que tiene que pasar en el partido, y las redes han sacado a la luz varios fallos alarmantes del mismo cancerbero, que podrían ser determinantes en la investigación.

"La primera parte tiene que haber empate. Es lo que queremos. Te hago una llamada y me confirmas que lo has recibido, rápido", le dicen a Matasi en el vídeo. "¿Puedes prometerme en la primera parte dos goles?"

"Ok", responde él.

"Mi negocio contigo nunca ha fallado, y yo nunca te he fallado. Te daré todo lo que me has dado", le dicen a Matasi, mientras asitente.

Por todo ello, la federación keniana ha abierto una investigación contra Matasi y, de momento, le ha suspendido durante tres meses (90 días) "tras las preocupaciones planteadas por la circulación de vídeos que sugerían una posible manipulación de partidos”.

"Reafirmamos nuestra política de tolerancia cero ante la manipulación de partidos", dice la FKF, que hace una llamada a recabar información a todas las personas que tengan conocimiento de las acciones respecto a Matasi.

La federación keniana suspende a Matasi tres meses / @Football_Kenya

"La FKF, junto con la FIFA, la CAF y otras autoridades relevantes, ha iniciado una investigación sobre el caso. La Federación continúa comprometida en mantener la integridad del fútbol y asegurar la justicia y la transparencia para todas las partes implicadas en el caso. Se comunicarán futuras novedades a medida que avance la investigación", acaba el comunicado.

Actualmente, Matasi defiende los colores del Kakamega Homeboyz FC y ha pasado por clubes como el Kenya Police FC, Tusker FC, Posta Rangers FC y AFC Leopards, además de la selección nacional. Matasi, que ha sido considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores porteros de Kenia, llegando incluso a parar un penalti a Mané, sus cuestionables actuaciones han pasado ahora a una nueva dimensión.