El portero que eliminó al Manchester United es aficionado del United

Christy Pym, portero del Grimsby Town, se declaró aficionado del Manchester United después de eliminar a los 'Red Devils' en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

Pym, que hizo un gran partido con paradas fundamentales para que su equipo llegara con vida a la tanda de penaltis, atajó el lanzamiento de Matheus Cunha, que si hubiese marcado habría dado el pase al United a la tercera ronda. Sin embargo, después del partido admitió que es aficionado del United. "La verdad es que lo soy, así que estoy medio enfadado", dijo Pym, que vio cómo Bryan Mbeumo estrelló el último disparo en el larguero para meter al Grimsby, un modesto club de League Two (Cuarta división) en la siguiente ronda.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Pym confirmó que se pasó la noche anterior al partido estudiando a los lanzadores de penaltis del United. "La noche de antes estábamos mirando penaltis junto a mi preparador. Estuvimos como una hora, pero en la tanda estaban tirando hacia el lado contrario al que pensábamos. En el caso de Cunha, pensábamos que pararía, dudaría y lo tiraría a mi izquierda. Y es lo que pasó", reconoció el portero.