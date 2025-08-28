EFL CUP
El portero que eliminó al Manchester United es aficionado del United
Christy Pym, portero del Grimsby Town, lo explicó en la entrevista postpartido
EFE
Christy Pym, portero del Grimsby Town, se declaró aficionado del Manchester United después de eliminar a los 'Red Devils' en la segunda ronda de la Copa de la Liga.
Pym, que hizo un gran partido con paradas fundamentales para que su equipo llegara con vida a la tanda de penaltis, atajó el lanzamiento de Matheus Cunha, que si hubiese marcado habría dado el pase al United a la tercera ronda. Sin embargo, después del partido admitió que es aficionado del United. "La verdad es que lo soy, así que estoy medio enfadado", dijo Pym, que vio cómo Bryan Mbeumo estrelló el último disparo en el larguero para meter al Grimsby, un modesto club de League Two (Cuarta división) en la siguiente ronda.
En una entrevista con la cadena británica BBC, Pym confirmó que se pasó la noche anterior al partido estudiando a los lanzadores de penaltis del United. "La noche de antes estábamos mirando penaltis junto a mi preparador. Estuvimos como una hora, pero en la tanda estaban tirando hacia el lado contrario al que pensábamos. En el caso de Cunha, pensábamos que pararía, dudaría y lo tiraría a mi izquierda. Y es lo que pasó", reconoció el portero.
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista