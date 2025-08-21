El portero brasileño que se ha convertido en un rompe récords de leyendas

Fábio Deivson Lopes Maciel, más conocido como Fábio, es un portero brasileño que a sus 44 años ha saltado a la palestra como un rompe récords. En julio consiguió su 507 portería imbatida de toda su carrera, superando el récord de Gianluigi Buffon y ahora, un mes después, se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia del fútbol, superando los 1.390 del histórico portero inglés Peter Shilton.

Fue tras disputar la vuelta de los octavos de final de Sudamericana frente al América de Cali, choque que terminó 2-0 favorable a los brasileños y en el que Fábio fue clave. Su gran actuación sobre el verde fue precedida por un gran homenaje del conjunto 'Tricolor' que reconoció sus 28 años de carrera, cuatro de los cuales ha disputado con la camiseta del Fluminense, y la consecución de un récord descomunal.

28 años de éxitos y trabajo

Fábio debutó en 1997 de la mano del Bandeirante FC. Ha desarrollado toda su carrera en el 'Brasileirao', pasando por algunos de los clubes más grandes de su país como Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vasco da Gama y, ahora, Fluminense. La mayor parte de su carrera la jugó en Estadio Mineirao, del Cruzerio, con el que jugó 976 encuentros a lo largo de 17 prolíficas temporadas.

Fábio jugando con Fluminense / O Tempo

Y es que con el conjunto de Belo Horizonte conquistó 2 Ligas de Brasil, 2 Copas y 8 Campeonatos Mineiro. También ha tenido éxito con el 'Flu' que, a pesar de llegar con 42 años se afianzó como titular y consiguió ganar la Copa Libertadores de 2023, billete expreso a un Mundial de Clubes en el que se plantó hasta las semifinales, donde terminó cayendo ante el Chelsea (0-2). A pesar de que jamás ha tenido recorrido internacional -no ha debutado con la selección brasileña, Fábio fue campeón del Mundo y de Sudamérica sub-17 en 1997 con un equipo en el que brillaba, con luz propia, un tal Ronaldinho. No sé si les suena.

La leyenda desbancada: Peter Shilton

Su imperecedera carrera le ha permitido colarse en los líbreos de historia, superando a una leyenda como Peter Shilton. Considerado por mucho como el mejor portero de la historia de Inglaterra junto a Gordon Banks, el 'Libro Guniess de los Récords' le atribuye 1.390 partidos. Hasta la fecha, una cifra que parecía insuperable. Shilton debutó en 1965 y jugó hasta 1997, quedándose a las puertas de vivir un cambio de siglo bajo la portería. A lo largo de sus 32 temporadas como profesional, el portero de Leicester jugó hasta en ocho equipos (Leicester City, Nottingham Forest, Southampton, Derby County, Stoke City, Plymouth Argyle, West Ham United y Coventry City), llegando a superar los 200 partidos con tres de ellos: Southampton, Leicester y Nottingham Forest. Con este último y bajo las órdenes de Brian Clough conquistó dos Copas de Europa. También ganó una First Division, una Supercopa de Europa, una Copa de la Liga y la Community Shield.

Diego Armando Maradona y Peter Shilton en el gol de 'la Mano de Dios' / 'x'

Además, es una leyenda viva de Inglaterra, siendo el jugador con más partidos en la historia de los 'Three Lions'. Jugó 125 partidos, tres Mundiales y dos Eurocopas, aunque jamás pudo tocar metal con su país, víctima de la maldición que persigue a los ingleses desde que en 1966 se coronaron campeones del mundo.

Un año más de Fábio, historia viva del fútbol

Antes de superar el récord de Shilton, quien felicitó a su 'colega de posición' por su récord, Fábio se dirigió a su afición y remarcó que "tengo que agradecer a todos los que forman parte de mi vida: mi padre, mi madre, mis hermanas, mis amigos, mi esposa. Intento ser una buena persona. Lo importante es ayudar a mis compañeros. Estoy agradecido, pero sin Dios nada sería posible".

A pesar de su edad, Fábio ha renovado un año más con el Fluminense. Hasta 2026. Una temporada más en la que podrá seguir exhibiendo su gran momento de forma y escribir mucho más capítulos en los libros de la historia del fútbol, marcados de por vida por su histórico legado.