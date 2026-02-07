'Portazo' al mercado: Yildiz renueva con la Juventus hasta 2030

Se acabaron las especulaciones con Kenan Yildiz. El jugador turco ha renovado este sábado un año más con la Juventus, hasta 2030. Con esta firma, el club 'bianconero' cierra la posibilidad de que el delantero, que se considera un pilar estratégico del proyecto deportivo de la entidad, se pueda escapar de forma prematura.

"La historia entre Kenan Yildiz y la Juventus continúa: el número 10, nacido en 2005, ha firmado un contrato que lo mantendrá en el Juventus hasta el 30 de junio de 2030", dice el comunicado del club turinés. "En turco, la palabra Yildiz significa 'estrella' y la estrella de Kenan seguirá brillando en blanco y negro".

Su nombre se ha vinculado en las últimas semanas con varios clubes. Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Tottenham... e incluso FC Barcelona. Todos ellos atentos a su contractual y a la delicada coyuntura económica de la 'Vecchia Signora' en los últimos años.

Su última renovación fue en agosto de 2024, pero su papel de líder del equipo y su creciente peso dentro del vestuario alimentaron la idea de que la 'Juve' podría verse obligada a escuchar ofertas si llegaba una propuesta fuera de mercado.

La respuesta del club fue clara y anticipada. La dirección deportiva decidió blindar a Yildiz antes de que el escenario se complicara, acelerando una nueva ampliación de contrato que lo sitúa, según varios medios italianos, como el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario cercano a los seis millones de euros anuales.

Llegado a Turín en 2022 procedente del Bayern Múnich, Yildiz necesitó apenas una temporada en categorías inferiores antes de dar el salto al primer equipo. Desde entonces, ha disputado 115 partidos oficiales, con 25 goles y 19 asistencias, y ha sido indiscutible para todos los técnicos que han pasado por el banquillo, de Thiago Motta a Luciano Spalletti, pasando por Igor Tudor.

Más allá de los números, su figura ha adquirido un fuerte valor simbólico. Heredero del dorsal ‘10’ de Alessandro Del Piero y comparado recurrentemente con la leyenda bianconera, Yildiz hizo historia el 20 de septiembre de 2025 al convertirse, ante el Verona, en el capitán más joven de la historia del club. Un gesto que confirmó lo que la renovación ahora certifica por escrito: la Juventus no solo ve en Kenan Yildiz a una estrella del presente, sino al líder sobre el que construir su futuro.