Portazo a Arnau Tenas

Son días de mucha incertidumbre respecto al futuro de Arnau Tenas en París. El portero de Vic busca una salida desesperada de la capital francesa tras conocer que el club no cuenta con sus servicios para la próxima temporada. Si el guardameta pensaba que con la casi segura salida de Donnarumma se le iba a aclarar el panorama, lo cierto es que sus opciones de volver a jugar con el PSG son más escasas que nunca...

Arnau Tenas llegó a París en 2023 tras abandonar Barcelona como agente libre. A pesar de que el canterano azulgrana parecía una apuesta de futuro del club, el guardameta no contó con la confianza final del equipo que abrió las puertas de par en par a su portero para que pudiese escoger libremente su futuro.

Sin oportunidades en París

A su llegada a la capital francesa, club con el que firmó hasta 2026, las cosas no cambiaron para Arnau; el portero nunca fue la opción número uno de Luis Enrique, aunque luchó para tratar de convencer al asturiano de que podía ser una opción a tener en cuenta para la portería parisina.

Arnau Tenas este curso con el PSG / @arnautenas

Si en su primera temporada tuvo que competir con Keylor Navas y Donnarumma por un sitio bajo palos, en su segundo curso llegó Safonov para complicar todavía más su oportunidad de tener minutos. El curso pasado, sin ir más lejos, el portero de Vic disputó solamente dos partidos en una temporada decepcionante para sus aspiraciones.

¿Vuelta a España?

Los rumores sobre una más que probable salida de Donnarumma de París podrían haber acercado a la titularidad al guardameta, pero el PSG tenía otros planes en mente; el fichaje de Chevalier, por más de 40 millones de euros, es una clara muestra de que el club parisino quiere que el portero francés sea el titular indiscutible la próxima temporada.

Por si el mensaje del PSG no quedaba claro, Luis Enrique ha presentado este martes la lista del equipo para la Supercopa de Europa -que disputa este miércoles- con las ausencias destacadas de Donnarumma y Arnau Tenas. Ambos porteros, en la rampa de salida del club, han recibido la última señal de que deben buscar una salida del equipo en los próximos días, aunque todavía falta por saber cuál será sus siguientes destinos.

En el caso del guardameta italiano, se especula que el Manchester City estaría interesado en su fichaje para suplir la más que segura marcha de Ederson. En el caso del catalán, las informaciones apuntan a que hay varios equipos de LaLiga interesados en su llegada, aunque para ello deberán primero cumplir con las exigencias económicas de un PSG que no quiere desprenderse de su portero a cualquier coste.