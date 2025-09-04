Polonia revive con un apagado Lewandowski

Países Bajos dejó escapar los tres puntos frente a una Polonia que logró resistir a las acometidas neerlandesas para buscar su opción al contragolpe, una acción que llegó en el 80' y que permitió a Matty Cash empatar el tanto inicial de Dumfries. El 1-1 deja a ambas selecciones liderando el Grupo G de Clasificación para el Mundial 2026 con siete puntos. En clave azulgrana, Frenkie de Jong lideró a la Oranje desde la medular; todo lo contrario a un Lewandowski que pasó desapercibido y que fue sustituido a la hora de partido.

Era el regreso de Lewy al combinado polaco tras el castigo del anterior seleccionador. Con Michal Probierz destituido, Jan Urban no dudó en darle confianza al delantero azulgrana, que fue titular portando el brazalete de capitán. Todas las miradas estaban puestas en él, pero Lewandowski pasó totalmente desapercibido en la primera mitad, fruto del dominio neerlandés que se tradujo en un 1-0 al descanso. El ariete polaco tan solo tocó 14 balones y completó 7/9 pases.

Con Polonia echada atrás y achicando agua, Reijnders tuvo la primera en un disparo lejano que se topó con la madera y cuyo rechace no supo aprovechar Dumfries, el más activo de unos Países Bajos con Frenkie de Jong como brújula. El mediocentro fue la otra cara de la moneda en clave azulgrana, con 49 toques de balón y un 96% de acierto en el pase (45/47).

Dumfries, que lo volvió a intentar en un testarazo llegando desde la banda contraria, encontró el premio del gol en el 27', apareciendo al segundo palo para rematar un córner botado por Memphis ante la mala salida del guardameta Skorupski.

El 1-0 en contra pareció despertar a Polonia, que tuvo el empate en las botas de Zielinski -en una acción individual al contragolpe que no supo definir- y de Szymanski -en un remate de cabeza totalmente solo en el área al que no logró darle dirección a portería-.

Lewy, sustituido

Siguió el partido con el mismo guion tras el descanso, con Países Bajos dominando y Polonia esperando, aunque algo más animada en las contras. Mientras, Lewandowski seguía desaparecido. Apenas participó el '9' azulgrana, todavía irreconocible tras el regreso de su lesión. De hecho, el seleccionador le sustituyó a la hora de partido.

Países Bajos pudo sentenciar el encuentro por medio de acciones de Memphis, Reijnders o Xavi Simons, pero terminó pagándolo caro. En uno de los contragolpes polacos, Matty Cash recibió el balón en el costado del área, controló y se sacó un derechazo que se coló por la escuadra de Verbruggen (1-1) para sacar petróleo de un partido muy gris.