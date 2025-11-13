Polonia - Países Bajos: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial

Polonia y Países Bajos se enfrentan este viernes 14 de noviembre en el PGE Narodowy en el nuevo partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Polonia - Países Bajos y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Jan Urban llegará a la disputa luego de haber derrotado a Lituania (2-0), derrotado a Islandia (3-1), empatado con Países Bajos (1-1) y perdido ante Islandia (2-1).

Por su parte, los comandados por Ronald Koeman registraron una victoria sobre Finlandia (4-0), una victoria sobre Malta (4-0), una victoria sobre Lituania (3-2) y un empate con Polonia (1-1).

HORARIO DEL POLONIA - PAÍSES BAJOS DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

El partido entre Polonia y Países Bajos, correspondiente a la nueva jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2026, se disputa este viernes 14 de noviembre a las 20:45 (CET) en España.

DÓNDE VER EL POLONIA - PAÍSES BAJOS DE LAS ELIMINATORIAS UEFA PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias UEFA para el Mundial entre Polonia y Países Bajos se podrá ver en directo y online a través de UEFA TV.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias UEFA para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.