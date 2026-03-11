Las políticas de Trump dejan a un equipo con diez jugadores menos para jugar la Concachampions: no tienen visado

Continúan los problemas fronterizos en Estados Unidos y esta vez el perjudicado es el Mount Pleasant, de Jamaica, que no contará con diez de sus jugadores para el enfrentamiento ante el LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup a raíz de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El conjunto jamaiquino llegó a Los Ángeles para disputar el juego de ida de los octavos de final, pero incompleto, dado que no todos sus jugadores recibieron la visa para ingresar a Estados Unidos. Entre ellos se encuentran siete de nacionalidad haitiana, la cual se encuentra entre las vetadas por las políticas de Trump.

"Como entrenador, te gustaría poder tener un equipo en el cual puedas elegir (a todos los jugadores), pero de cualquier manera, tenemos jugadores con ganas de salir y jugar. Quiero dejar atrás todo lo negativo y prestar atención en lo que viene", compartió Theodore Whitmore, entrenador del Mount Pleasant, previo al partido.

Postura de la Concacaf

Aunque el club apeló el caso ante la Concacaf, un vocero declaró que estuvieron "en comunicación y apoyando al Mount Pleasan en el proceso de aplicación de visa", pero al final recordó que "el club tuvo suficiente tiempo de completar el proceso de aplicación".

Para fortuna del club jamaiquino, que por primera vez en su historia jugará un partido de la Concacaf Champions Cup, la serie cerrará en Jamaica el próximo 19 de marzo, donde sí podrá contar con el plantel completo.

Problemas para el Mundial

La política migratoria de Donald Trump supuso un freno a la tramitación de visas para 75 países, entre los cuales se encuentran Haití, Costa de Marfil, Senegal e Irán; los cuales están clasificados para jugar la Copa del Mundo este verano.

Aunque el gobierno de Estados Unidos anunció previamente que los jugadores de estas selecciones estarían exentos del veto y podrían recibir una visa temporal de trabajo, esto no ha entrado en vigor para el torneo organizado por la Concacaf. De igual manera, no está garantizado que los aficionados de dichos países podrán aplicar para realizar el viaje y apoyar a su selección.