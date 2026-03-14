La policía detiene a Cardoso, exportero del Oporto, por narcotraficante

Iván Cardoso, exportero del Oporto B de 22 años, fue detenido por la PSP en una operación antidroga. El futbolista habría desempeñado un papel importante en la logística del tráfico de drogas dentro de la red investigada. El operativo se desarrolló en el marco de una investigación sobre una presunta red de narcotráfico que operaba en distintos puntos de la ciudad. Durante la redada también se incautaron diversas sustancias ilegales, armas y varios vehículos de alta gama vinculados a los sospechosos.

Según informaron las autoridades, al finalizar la operación policial se decomisaron aproximadamente tres kilos de heroína, medio kilo de cocaína y pequeñas cantidades de hachís y anfetaminas. Además, los agentes localizaron cerca de un kilo y medio de una sustancia que presuntamente se utilizaba para detectar o manipular drogas. Todo el material fue trasladado para su análisis y forma parte de las pruebas recogidas durante la investigación.

En total, la policía detuvo a 17 personas en relación con esta supuesta organización criminal. Los arrestados están acusados de formar parte de una red dedicada al tráfico de drogas que, según los investigadores, tenía una presencia significativa en el barrio Cerco de Oporto. Las autoridades consideran que el grupo mantenía una estructura organizada para distribuir estupefacientes en la zona.

Retirado tras ser detenido por extorsión

El guardameta se había formado en las categorías inferiores del club, pero se retiró en 2023, tras ser detenido por la Policía Judiciaria portuguesa bajo sospechas de estar implicado en un caso de sequestro y extorsión con otras personas en el área del Bairro do Cerco (Porto).

Tres años más tarde, las pesquisas policiales (investigaciones) apuntan a que Cardoso estaría entre los cinco miembros considerados más influyentes dentro de la organización. Su presunta función consistía en adquirir las sustancias estupefacientes y encargarse de su distribución dentro del circuito interno del grupo.

Iván Cardoso, detenido por la Policía de Oporto / SPORT.es

Posteriormente, otros integrantes de la red se encargaban de vender la droga en la calle, lo que permitía mantener una cadena de distribución escalonada. Según los investigadores, esta estructura facilitaba el funcionamiento continuo de la organización y dificultaba su detección por parte de las autoridades.

La investigación de la PSP comenzó en octubre de 2024 y permitió documentar la forma de operar del grupo. Entre las medidas de seguridad que empleaban se encontraba un sistema de vigilancia con vigías que alertaban de la presencia de extraños. Algunos de estos miembros portaban armas de fuego y, según la policía, estaban preparados para reaccionar de forma violenta ante cualquier intento de intervención, incluso por parte de las fuerzas de seguridad.