El polémico fichaje de Solomon por la Fiorentina: "Apoya a las políticas genocidas de Netanyahu, no es bienvenido"

Tottenham y Villarreal acordaron rescindir la cesión de Manor Solomon (Kfar Saba, 1999) tras su discreto paso por La Cerámica. El atacante israelí hizo las maletas rumbo a Italia, a Florencia para ser exactos, para unirse a la disciplina de la Fiorentina. Hasta aquí, todo en orden.El movimiento, no obstante, no pasó inadvertido y provocó un notable revuelo, con una reacción especialmente sonada: la de Jacopo Madau, secretario provincial de Izquierda Italiana en Florencia y concejal de Cultura en Sesto Fiorentino.

El dirigente se pronunció sobre la llegada de Solomon a través de una publicación en su perfil de 'Facebook', sin rodeos ni matices: "Se acaba de hacer oficial la llegada del futbolista israelí Solomon a la Fiorentina. Por último, y no menos importante, cualquiera que nunca haya ocultado su apoyo a las políticas genocidas de Netanyahu no es bienvenido en Florencia y puede representar a nuestra ciudad y a la Fiorentina. Como aficionado y abonado, no dudaré en expresarlo en el estadio", sentenció.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas en la capital de la Toscana y derivaron en la respuesta de la centroderecha. Tanto el concejal de FdI, Alessandro Draghi, como el líder del grupo de FdI en Sesto Fiorentino, Stefano Mengato, declararon que "ser ciudadano israelí no es un delito".

"El concejal Jacopo Madau, quien expresó críticas territoriales respecto al jugador de la Fiorentina Manor Salomon, debería reflexionar sobre los problemas de Sesto Fiorentino. Puede que tengamos opiniones diferentes sobre el aeropuerto, pero no discutamos sobre la Fiorentina, donde, ahora mismo, lo único que se necesita es la unidad para sobrevivir. ¿Qué culpa podría tener un joven de 26 años en el genocidio de Gaza? La guerra divide, el deporte, en cambio, une. E incluso el concejal de cultura de Sesto Fiorentino debería saberlo", expresaron.

Jacopo Madau, secretario provincial de la Izquierda Italiana en Florencia y concejal de cultura en Sesto Fiorentino, añadió "un dato para todos aquellos que defienden a capa y espada la elección dando prioridad única al aspecto deportivo": en la temporada 2025/26, Solomon jugó 146 minutos de los más de 2000 minutos posibles con la camiseta del Villarreal.