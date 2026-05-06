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Polémica y reacciones del Bayern - PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva
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MisterChip (X): "Cada vez que pilla el balón Luis Díaz tiembla hasta la Torre Eiffel"
Matías Palacios (Chiringuito): "Es una locura si no da penalti. Pongan a los mejores árbitros para estos partidos. Era clarísima la mano"
Iturralde (SER): "Esa de Joao Neves sí que no es falta. Está resolviendo bien el árbitro. Viene de un compañero"
Iturralde (SER): "Las manos solo son amarilla si son ataque prometedor. La de Nuno va a banda"
En la COPE: "¡Qué bueno es Olise! Bailando sobre Nuno Mendes"
Fermún Suárez (SER): "Es alucinante como presionan los dos equipos. Si no lo tienes entrenado de 10 puede ser un gran problema"
Diego Plaza (Chiringuito): "Los movimientos de los jugadores del PSG son una pasada. Están perfectamente preparados"
David Bernabéu (X): "De verdad, ¿puede haber alguien q elija antes lo de ayer en Londres por encima de lo q estamos viendo en Munich? Pues sí. Los hay. Un crimen"
Alfredo Duro (X): "En quince minutos mi hijo Kvaratskhelia ha demostrado que no tiene rival para el Balón de Oro!! Estabais avisados!!!!"
En la SER: "Kvaratskhelia dudaba el mismo de su nivel cuando llegó al PSG"
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