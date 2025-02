Polémica Memphis en Brasil

El Corinthians, equipo actual del exjugador del Barcelona, Memphis Depay, ha anunciado que el jugador neerlandés heredará el prestigioso dorsal 10 después de únicamente cinco meses en el club. Esta decisión ha generado mucha polémica y el predecesor del número, Rodrigo Garro, está disconforme con esta decisión del club.

Así ha anunciado el club brasileño a través de la plataforma `X´ que Depay llevará la camiseta albinegra con la inscripción "Memphis 10": “¡Memphis Depay ha recorrido un largo camino para demostrar que es uno de nosotros! Los ojos del niño brillan y los Fieles se suman al ruido, al bamboleo del regate, a la euforia de los goles. ¡Y ahora, con la camiseta número 10 del Timão! ¡Escribe esta historia con nosotros, Memphis!”

Hasta el momento, el argentino Rodrigo Garro, otra de las figuras del equipo que dirige Ramón Díaz llevaba el 10 y Memphis, que llegó al club brasileño en septiembre del año pasado, vestía la camiseta con el número 94. El exmediocampista de Talleres, Garro, que ahora vestirá la camiseta número 8, confiesa su descontento con el cambio, aunque, por otro lado, afirma que respeta las decisiones del club: "Si el club ve algún tipo de beneficio y piensa que es ideal en este momento, tengo que respetarlo. Como ya he dicho, no fue una decisión que me agradara", afirmó el argentino.

Por lo que respecta a Depay, comúnmente apodado `El Leon´, en declaraciones a medios, negó cualquier discusión con Garro, y afirmó que su relación con el argentino vale más que una simple camiseta, además de añadir que se necesitan el uno al otro para hacer historia en el Corinthians.

Según el medio 'Ge', el cambio de número estaba impuesto en el megacontrato firmado entre Depay y el club brasileño el año pasado. Cuando Memphis firmó su vínculo con el Corinthians hasta 2026, incluyó una cláusula específica que le aseguraba poder llevar la camiseta número 10 a partir de 2025.

Nuevo debut

Memphis estrenará la nueva numeración en el clásico de este miércoles del Campeonato Paulista contra el Santos de Neymar, que también lleva el 10, en el Neo Química Arena de São Paulo. Dos ex del Barcelona que buscan una nueva aventura en el fútbol brasileño.