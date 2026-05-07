MUNDIAL 2026
Con polémica y lío inició la concentración de México para el Mundial: "Fue un malentendido"
La preparación de los anfitriones comenzó con una cena que coronó un caótico día en el fútbol mexicano
Después de un ajetreado día en el que varios futbolistas se quedaron varados entre la incertidumbre de dónde tenían que reportar, finalmente inició la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial con una cena en la que parecía que nada hubiese pasado.
Fue la noche de un día más que complicado, pero los 20 jugadores convocados por Javier Aguirre para dar inicio a los entrenamientos reportaron a las 20:00 horas del miércoles, tiempo de la Ciudad de México, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
Todos los problemas comenzaron la noche anterior (martes), cuando se dio a conocer que dos jugadores convocados habrían recibido permiso para no reportar con la Selección y jugar con su equipo (Toluca) en la Concacaf Champions Cup, rompiendo un acuerdo pactado entre clubes desde el año anterior.
La noticia desató el caos y en forma de protesta Chivas ordenó a sus jugadores no reportar con el equipo nacional, con fuentes reportando que otros equipos harían lo mismo. Ante esta medida, Javier Aguirre, seleccionador de México, anunció que quienes no asistieran quedarían fuera del Mundial.
Un malentendido
Ante el comunicado de Aguirre y la Selección Nacional, los clubes finalmente decidieron respetar el acuerdo previamente pactado en favor del deseo de sus futbolistas de representar a México en el Mundial y enviaron a sus jugadores a la Ciudad de México.
Mientras fuentes reportan que hubo gran molestia dentro de los mandos de la Selección Mexicana al no saber quién había otorgado el permiso de ausentarse a los dos jugadores del Toluca, Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF, aseguró que solo hubo "un malentendido" y pidió "no ahondar más en el tema".
La llegada no fue menos caótica que el resto del día. El mismo Aguirre llegó al CAR apenas 12 minutos antes de la hora que había anunciado (20:00), mientras que los dos jugadores del Toluca (Alexis Vega y Jesús Gallardo) fueron los últimos en arribar, haciéndolo a máxima velocidad y apenas cuatro minutos antes de la hora.
Calendario de México
Como parte de su preparación, la Selección Mexicana disputará tres partidos amistosos previo al Mundial, ante Ghana (22 de mayo), Australia (31 de mayo) y Serbia (4 de junio).
Durante la Copa del Mundo, México jugará en el Grupo A, inaugurando el torneo ante Sudáfrica (11 de junio), enfrentando después a Corea del Sur (18 de junio) y la República Checa (24 de junio).
Los Convocados
Son 20 los jugadores que integran la convocatoria de Aguirre, todos de la Liga MX, con aquellos que juegan en el extranjero incorporándose a finales de mes. De los convocados, 12 tienen su lugar en la lista definitiva, el resto se encuentra como parte del proceso formativo.
- Raúl Rangel (Portero) -- Chivas
- Óscar García* (Portero) -- León
- Carlos Acevedo (Portero) -- Santos
- Eduardo Águila* (Defensa) -- San Luis
- Jesús Gómez* (Defensa) -- Tijuana
- Denzell García* (Defensa) -- Juárez
- Luis Rey* (Defensa) -- Puebla
- Israel Reyes (Defensa) -- América
- Jesús Gallardo (Defensa) -- Toluca
- Iker Fimbres* (Mediocampista) -- Rayados
- Jairo Torres * (Mediocampista) -- Juárez
- Erik Lira (Mediocampista) -- Cruz Azul
- Gilberto Mora (Mediocampista) -- Tijuana
- Luis Romo (Mediocampista) -- Chivas
- Brian Gutiérrez (Mediocampista) -- Chivas
- Roberto Alvarado (Delantero) -- Chivas
- Guillermo Martínez (Delantero) -- Pumas
- Armando González (Delantero) -- Chivas
- Alexis Vega (Delantero) -- Toluca
- Kevin Castañeda* (Delantero) -- Tijuana
*Jugadores convocados como parte del ciclo formativo
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