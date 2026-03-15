Polémica con Gordon tras su suplencia ante el Barça: "¿Cómo puedes estar enfermo y jugar solo media hora?"

Anthony Gordon se convirtió en protagonista no solo por su actuación, sino también por la polémica tras su suplencia en la Champions League. El extremo del Newcastle brilló en la victoria de los Magpies por 1-0 ante el Chelsea FC en la Premier League, pero aún guardaba cierto resentimiento por los comentarios recibidos tras el partido de ida de los octavos de final ante el FC Barcelona.

El internacional inglés no pudo ser titular debido a varios días de enfermedad, aunque finalmente entró desde el banquillo y dejó una gran impresión. Sin embargo, Alan Shearer cuestionó cómo podía estar en forma para jugar solo parte del partido en un encuentro tan importante, insinuando que no había hecho lo suficiente para ganarse un puesto en el campo.

“Quizá soy antiguo, pero si estás lo suficientemente bien para entrenar por la mañana… y sé que no se sentía bien, pero esto es un Barcelona - Newcastle por un lugar en los cuartos de final de la Champions League. Sería necesario algo extraordinario para que me quedara fuera de este partido esta noche”, declaró Shearer. Roy Keane respaldó la crítica: “¿Cómo puedes estar enfermo y jugar solo media hora? Es extraño, ¿no?”

Gordon no se dejó amedrentar y respondió con contundencia tras su gol decisivo contra el Chelsea. “Lo que dijo la prensa que se estaba diciendo fue una completa y absoluta estupidez. Estuve en cama tres días, me perdí entrenamientos y llegué el día del partido listo para empezar; pensé que iba a ser titular. Cuando llegué al estadio, el entrenador me dijo que no iba a jugar, lo cual, como se pueden imaginar, no me gustó nada, pero esa es su decisión y el equipo jugó muy bien. Decir que no quería jugar en el partido más importante de mi carrera es un completo sinsentido”, aseguró.

Wayne Rooney también cuestionó la enfermedad del jugador y sugirió que estaba eligiendo cuándo seguir medidas para proteger al equipo. Gordon lo desmintió de inmediato: “Vi, creo que fue (Wayne) Rooney, decir que pasé y no les di la mano, pero luego fui al vestuario… y no lo hice. Me cambié solo en un vestuario del tamaño de este (cabina de entrevista), solo yo y un lavabo. Un completo sinsentido, creo que deben hacerlo mejor.”

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Con el marcador global empatado 1-1, Gordon espera recuperarse al 100% para la vuelta ante el Barcelona y demostrar que está listo para los retos más grandes de su carrera, dejando claro que su compromiso con el Newcastle nunca estuvo en duda.