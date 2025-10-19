¡Polémica en Francia! Se activa el protocolo antirracista por insultos a una organización terrorista: "Es una falta de respeto a las víctimas"

En Niza aún se recuerda el atentado terrorista perpetrado por la organización criminal 'Daesh' el 14 de julio de 2016 (Fiesta Nacional en Francia para conmemorar la toma de la Bastilla) que dejó 86 muertos y unos 200 heridos.

También en el fútbol, ya que cuando el equipo sureño juega de local en el Allianz Riviera, se ha estipulado como 'tradición' por parte de la grada rojinegra un cántico insultando y recordando ese episodio. "Daesh, Daesh, on t'encule" (Daesh, Daesh, que te jo**n'), es lo que se canta en el estadio 'niçois' en el minuto 86 de cada partido, recordando a las víctimas fallecidas, junto a un corazón formado por los nombres de los que murieron mostrado en las pantallas del estadio.

Esta vez, en cambio, el colegiado del partido de este fin de semana entre el Niza y el Olympique de Lyon, Jerome Brichard, no lo permitió. Cuando escuchó los cánticos, detuvo el encuentro activando el protocolo antirracista, por lo que se tuvo que pedir desde megafonía que pararan dichos insultos, provocando las quejas y la indignación, tanto de los protegonistas sobre el terreno de juego como de la grada, que continuó con el cántico los minutos siguientes.

"Esto es inaceptable. Es una falta de respeto a las víctimas del 14 de julio, a sus familias y a toda la ciudad de Niza. No solo al OGC Niza. Lo pasamos muy mal", declaró tras el partido en un comunicado Fabrice Bocquet, presidente del Niza. "Esta interrupción del partido, al igual que el ultimátum dado a nuestro locutor para que tomara el micrófono y detuviera la manifestación o el partido no se reanudaría, nunca debería haber ocurrido".

"Fue una falta de preparación y sensibilidad, y nunca debió haber sucedido, algo que el delegado de partido reconoció. El árbitro se disculpó. Tomaremos las medidas necesarias esta semana con la FFF, Philippe Diallo y Antony Gautier (el director de arbitraje) para garantizar que esto no vuelva a suceder", añadió Bocquet.

Según el presidente, tras el partido, Brichard, el árbitro, le "dijo que no estaba al tanto de la situación y que quería seguir las instrucciones que le habían dado".

Este domingo, Antony Gautier, director de arbitraje francés aseguró en declaraciones regogidas por l'Équipe, que si el colegiado "hubiera sido consciente del contexto, no habría, excepcionalmente, detenido el partido. El Sr. Brisard se enteró cuando Franck Haise compartió la información con él."

"Hablé brevemente con Jérome después del partido, y aunque oyó claramente el insulto, no pudo oír la primera palabra, es decir, el término 'Daesh'", continuaba el responsable del arbitraje francés. "Cuando estás concentrado en tu partido, no es fácil saber ni escuchar lo que ocurre en las gradas ".

"Los árbitros reciben instrucciones muy claras de Philippe Diallo, presidente de la Federación. Deben detener un partido por cánticos homófobos, racistas o discriminatorios. Es tolerancia cero. Los árbitros no pueden conocer las costumbres de todas las peñas. Una vez más, si hubiera estado informado, no habría detenido el partido excepcionalmente. Es cuestión de sentido común", añadió.