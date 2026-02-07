Polémica expulsión de Endrick en Francia

Endrick (Taguatinga, 2006) está viviendo su particular 'vie en rose' en el Olympique Lyonnais. Lo suyo, claramente, no iba a ser de flor de un día. Lejos del Santiago Bernabéu y de la presión y el ruido incesantes, el brasileño anda como Pedro por su casa en un Groupama Stadium que corea su nombre fin de semana sí y fin de semana también.

Sus impresionantes números respaldan la incondicional apuesta del OL en su cesión: cinco dianas en cinco partidos. Además de una asistencia. Con ello, se convirtió en el mejor debutante de la historia del Olympique Lyonnais y el más joven en marcar un hat-trick, el que le endosó al Metz hace unas semanas.

Lo suyo no es pura casualidad. Es causalidad. Tiene la Copa del Mundo entre ceja y ceja y se está empleando a fondo para lograr su ansiado objetivo. De hecho, sigue una estricta rutina que incluye sesiones de preparación y recuperación en su domicilio con profesionales especializados, tener un chef personal y sólo salir de casa para los entrenos y los partidos del Lyon.

Vio la amarilla

¿Su próxima 'víctima'? Un Nantes que se asoma al descenso y tenía números de sufrir al enrachado atacante brasileño. 'Les Gones' se pusieron por delante por el marcador, no por medio de Endrick, sino de Pavel Sulc, en el minuto 25. El futbolista cedido por el Real Madrid, sin embargo, sería protagonista en La Beaujoire por un lance de juego para nada positivo y un tanto polémico.

Había sido amonestado con tarjeta amarilla en el minuto dos de partido y, ya con el 0-1 en el marcador, cometió una entrada por detrás sobre Tabidou que en un inicio fue sancionada con la segunda cartulina amarilla, pero fue objeto de revisión del VAR por si debía ser cambiar el color de la tarjeta. El colegiado del encuentro se acercó al monitor y decretó mostrarle la roja a Endrick.

"Surrealista"

La decisión arbitral no estuvo exenta de polémica. Varios usuarios debatieron en las redes sociales sobre si la acción debía ser castigada solo con amarilla o con roja, pues al ver la cartulina roja, Endrick se expone a una sanción de dos partidos (Niza y Estrasburgo), mientras que en el portal francés '20 minutes' se mostraron indignados con su expulsión.

Noticias relacionadas

"¿Ha hecho algo que yo no he visto o qué? Esperen... Hay un duelo un poco acalorado entre Endrick y Tabibou, los dos jugadores están en el suelo y luego el árbitro viene y le saca una tarjeta amarilla al defensa del Lyon (¿por qué?), que sería su segunda. Surrealista. Es solo por la patada que le da a Tabibou en el duelo. ¿Tarjeta roja directa por eso, en serio? Me dirán que seguramente merecía una amarilla y que habría sido su segunda, pero aun así, una roja directa me parece un poco severo".