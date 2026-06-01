Abelardo de la Espriella, el candidato que 'roba' los símbolos de la selección Colombia a días del Mundial

La campaña presidencial colombiana ha sumado una nueva controversia a pocas semanas de la segunda vuelta electoral y a escasos días del inicio del Mundial 2026. El protagonista es Abelardo de la Espriella, vencedor de la primera ronda de las elecciones, cuya candidatura ha sido cuestionada por emplear elementos identificados con la selección colombiana de fútbol durante la jornada electoral.

La discusión se desató después de que el candidato celebrara su triunfo electoral con una camiseta de la selección Colombia modificada: sin el logotipo de 'Adidas' en el pecho, reemplazándolo por uno con un 'Tigre', como se hace llamar, además de mensajes alusivos a su campaña de ultraderecha en el dorso.

La situación provocó la reacción inmediata de Iván Cepeda, rival de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio. El senador del Pacto Histórico criticó públicamente el uso de la indumentaria de la selección con fines políticos y reclamó una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Según Cepeda, "la camiseta de la selección representa a todos los ciudadanos y no debería vincularse a ninguna opción electoral concreta". El candidato consideró además que la utilización de un símbolo tan representativo del deporte nacional en un contexto de campaña podría generar confusión sobre su significado y abrir un debate sobre sus posibles implicaciones jurídicas.

La polémica adquiere una dimensión especial debido a la cercanía del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, competición en la que Colombia participará por séptima vez en su historia. La selección debutará en el torneo dentro de un grupo compartido con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

"Se han iniciado acciones legales"

Tras la petición formulada por Cepeda, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado para aclarar su postura. El organismo explicó que carece de herramientas legales para impedir que cualquier ciudadano vista la camiseta oficial, ya que se trata de una prenda comercializada libremente por la marca que la fabrica y distribuida a través de canales autorizados.

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva. Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”, puntualiza la FCF.

Eso sí, indicó la Federación que, en casos anteriores "en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes”.

El episodio ha reabierto en Colombia un debate que ya se ha producido en otros países. Uno de los ejemplos más citados es el de Brasil, donde la camiseta de la selección acabó convirtiéndose durante años en un símbolo asociado a determinados movimientos políticos y a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.