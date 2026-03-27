La polémica celebración que enciende las redes y pone más presión a Italia

Italia sueña con regresar a una Copa del Mundo que no pisa desde 2014 tras una noche de tensión y alivio en la repesca. La ‘Azzurra’ firmó un triunfo clave ante Irlanda del Norte (2‑0) en la semifinal del playoff, con goles de Sandro Tonali y Moise Kean que descargaron semanas de presión acumulada sobre un equipo todavía atenazado por sus fracasos recientes.

Sin embargo, junto a la euforia por la victoria, ha estallado la polémica en redes y medios italianos por un vídeo en el que se ve a varios jugadores de la selección celebrando la eliminación de Gales, resultado que beneficia directamente, según su opinión, a Italia al asegurar que su rival en la final será Bosnia y Herzegovina, quien acabó con las esperanzas galesas tras una dramática tanda de penales.

En las imágenes, que han circulado rápidamente por 'X' y foros de aficionados, se aprecia a Guglielmo Vicario y Federico Di Marco, ambos convocados para la repesca, festejando con gestos y animación el desenlace del partido entre Gales y Bosnia. El gesto ha despertado críticas de parte de seguidores que consideran falta de respeto al rival potencial y a la propia competición, mientras otros defienden el ánimo competitivo lógico de un grupo que ve cerca su sueño mundialista.

El contexto de la celebración no puede desligarse de la creciente presión que vive el combinado transalpino. Italia, cuatro veces campeona del mundo, con títulos en 1934, 1938, 1982 y 2006, encadena dos ediciones de la Copa del Mundo sin participar (2018 y 2022), algo que no ocurría desde mediados del siglo pasado.

Esa frustración histórica se apoderó de la ‘Azzurra’ ante Irlanda del Norte, donde el partido fue más un desafío mental que futbolístico. La selección tardó en romper el cero ante un rival que complicó más de lo esperado y solo tras el descanso pudo asegurar el pase a la final del playoff.

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Ahora, con Bosnia ya clasificada, el partido apunta a ser un choque de alto voltaje. Para Italia, este partido final no solo es una oportunidad de clasificación, sino un examen profundo de carácter y mentalidad tras años de incertidumbre futbolística. La celebración de Vicario y Di Marco ha abierto un debate adicional sobre la actitud del grupo, justo cuando la presión para volver a un Mundial es más intensa que nunca.