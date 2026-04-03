Polémica en Brasil: ¡Acusan a Neymar de misógino!

Es oír la palabra 'Mundial' y Neymar revoluciona Brasil. En pleno debate sobre el merecimiento o no de una posible convocatoria, el crack brasileño sigue brillando con el Santos y no se rinde en su deseo de participar en la próxima Copa del Mundo, aunque su figura en lo extradeportivo podría arruinarle el sueño.

El 'problema' que tendrá Carlo Ancelotti es más serio de lo que parece. Porque el técnico italiano, que decidió no convocar a Neymar en el recién finalizado parón de selecciones, sigue dejando la puerta abierta, aplazando una decisión de la que dependerá su relación con la torcida brasileña, que pidió a gritos su regreso en los últimos dos amistosos.

Neymar no es el de antaño. Lo sabe él, lo sabe Ancelotti y lo sabe toda Brasil. Pero eso no quita que su magia pueda seguir siendo determinante en una selección en la que no parecen brillar ni Vinicius ni Raphinha. Y en todo ese contexto, el ex del Barça sigue a lo suyo. Mandando mensajes a 'Carletto'... pero también liándola fuera del campo.

Patada sin castigo... y furia desatada

La última polémica llegó la pasada madrugada. Neymar volvió a ponerse el mono de trabajo para liderar la victoria de un Santos que empieza a despertar y a huir de la zona baja de la Serie A Betano. Suya fue la asistencia del primer gol ante Remo, obra de Thaciano tras un fenomenal envío al área al 'estilo Messi'. Y también participó en el definitivo 2-0, lo que le llevó a convertirse en el MVP del partido.

Eso sí, también tuvo tiempo Neymar para protagonizar uno de sus famosos encontronazos con el rival, tras recibir una durísima patada que el árbitro decidió no señalar mientras la torcida visitante trataba de sacarlo del partido a través de cánticos como "no irás al Mundial".

Logró no caer en las provocaciones de la hinchada, pero no pasó por alto la patada. Tales fueron las protestas del exazulgrana que terminó viendo la cartulina amarilla, la tercera del curso, por lo que se perderá el trascendental próximo partido frente a Flamengo.

Expresión machista

'Ney' no daba crédito ante la situación e incluso se permitió el lujo de criticar el arbitraje de Savio Pereira Sampaio una vez finalizado el encuentro. Sin embargo, en su mensaje quiso utilizar una expresión que en Brasil consideran misógina: "La tarjeta es injusta. Sufrí una entrada muy dura al final del partido, innecesaria. No fue la primera ni la tercera ni la cuarta. Fui a protestar y me sacó amarilla. Pero Savio (el árbitro) es así, se ha levantado como Chico (acordou de Chico) y llegó al partido en ese estado".

Y es que la expresión portuguesa 'acordou de Chico', que viene a significar algo así como 'se levantó con el pie izquierdo' o 'se levantó con un mal día', se suele utilizar en Brasil en tono despectivo para referirse a las mujeres cuando menstrúan: "Se levantó con la regla".

Según explica CNN Brasil, la palabra 'chico' puede ser sinónimo de 'cerdo' o 'sucio', una expresión que antaño se utilizaba para referirse a la menstruación de las mujeres al ser relacionada en el pasado con la suciedad y que ahora se usa en tono despectivo.

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"Quiere ser la estrella del partido, una enorme falta de respeto hacia los jugadores, no quiere hablar, no quiere conversar, es de los que mandan, quiere controlarlo todo, se va a quejar, así es el fútbol. Tiene que aprender a manejarlo. Es una falta de respeto. De todas formas, estoy contento de ayudar a mis compañeros, eso es todo. Haré mi trabajo aquí, contento con los tres puntos, que es lo más importante", concluyó Neymar, que vuelve a ser noticia tanto por lo que sucede en el campo como fuera de él. Su presencia en el Mundial sigue en duda...