LIGA FRANCIA
Pogba vuelve a ver la luz al final del túnel
El mediocentro francés retoma las sesiones de entrenamiento con el AS Mónaco después de tres meses de baja por una lesión en la pantorrilla diestra
Paul Pogba reaparece en los entrenamientos del AS Mónaco después de sufrir una lesión en la pantorrilla de la pierna derecha, que lo ha dejado fuera de los terrenos de juego durante tres meses. El mediocampista francés no disputa un partido desde el 5 de diciembre de 2025, en donde los 'rouge et blanc' perdieron por 1-0 ante el Stade Brestois.
Desde principios de semana Pogba se incorporó a los entrenamientos, pero hasta este viernes no se había visto al francés con el resto del grupo. Sin embargo, el mediocentro 'box to box' no participó en toda la sesión, según informa 'L'Équipe'.
En la temporada 2025/26, el campeón del mundo de 2018 solo ha disputado tres partidos, ninguno de ellos desde el once inicial. Pogba no ha jugado ningún minuto en el presente año, los tres encuentros en los que participó fueron a finales de 2025, en donde el francés acumuló un total de 30 minutos jugados.
Una sanción que ha pasado factura...
La inactividad física, ocasionada debido a la sanción por dopaje, que dejó al ex de la Juventus de Turín sin pisar el 'verde' por más de dos años, tuvo mucho que ver en esta racha de lesiones. Primero fue la falta de condición física, después el muslo y, cuando parecía que no podía ir a peor, apareció la lesión de tobillo, que obligó a Pogba a perderse el inicio de temporada hasta la derrota de la jornada 13 ante el Stade Rennes, en donde disputó únicamente 5 minutos.
El plan de Pocognoli para Pogba: reincorporación gradual
Esta nueva lesión en la pantorrilla ha dejado impedido al francés durante otros 11 partidos hasta la fecha, pero ya se le puede observar en dinámica de equipo. Sébastien Pocognoli, entrenador del Mónaco, habló en rueda de prensa sobre la situación del jugador: "Lo reintegraremos al grupo gradualmente y lo ayudaremos a redescubrir la alegría de jugar juntos compartiendo la emoción de la victoria. Ese será el primer paso, y luego lo iremos reincorporando poco a poco a un régimen de entrenamiento con una intensidad similar a la de los partidos".
Además, el técnico belga remarcó la importancia del parón de selecciones para la lesión de Pogba: "Paul utilizará este tiempo para desarrollarse y retomar los entrenamientos con el equipo. Naturalmente, fijar una fecha de regreso a la competición dependerá de estas dos semanas".
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