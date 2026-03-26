Pogba vuelve a marcar... ¡cuatro años después!

La trayectoria de Paul Pogba es digna de admirar y de analizar a partes iguales. El mediocentro, uno de los mayores talentos franceses de los últimos años, no terminó nunca de despegar a nivel de clubes y una serie de lesiones y, sobre todo, la sanción por dopaje, sentenciaron su carrera.

Tras una temporada 24/25 literalmente en blanco y con dos partidos disputados en la anterior campaña 23/24, Pogba fichó en verano por el Mónaco con el objetivo de relanzar una carrera llena de obstáculos desde que abandonara el Manchester United. Porque fue en la Juventus donde la FIFA le castigó con dos años de suspensión por haber dado positivo en testosterona en 2024.

Campeón del mundo con Francia y con una Europa League y tres Serie A en su palmarés, a Pogba pocos le recuerdan ya por sus títulos, pero él prefiere mantener un perfil bajo en su regreso a los terrenos de juego. No lo ha tenido fácil desde que aterrizara en el Principado. Al francés le costó coger ritmo de competición, y en un club de nivel élite y que además participaba en la Champions, la inactividad pasa factura.

Tanto que, después de superar molestias en el muslo, encadenar una lesión de tobillo y disfrutar de minutos en solo tres partidos entre noviembre y diciembre, Pogba volvió a sufrir el enésimo contratiempo. Esta vez en el gemelo, lo que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta este mismo jueves.

Cuatro años de sequía

"Paul utilizará el parón de selecciones para desarrollarse y retomar los entrenamientos con el equipo. Naturalmente, fijar una fecha de regreso a la competición dependerá de estas dos semanas", dijo el técnico del Mónaco, Sébastien Pocognoli, hace unos días. "Lo reintegraremos al grupo gradualmente y lo ayudaremos a redescubrir la alegría de jugar juntos compartiendo la emoción de la victoria. Ese será el primer paso, y luego lo iremos reincorporando poco a poco a un régimen de entrenamiento con una intensidad similar a la de los partidos", añadió el belga.

Dicho y hecho. Pocognoli le abrió la puerta del grupo progresivamente y Pogba respondió este miércoles con su primer gol en años. Fue en un amistoso aprovechando el parón de selecciones, un encuentro que terminó en derrota del Mónaco frente al Brentford inglés (1-2).

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El centrocampista galo fue el autor del único gol monegasco, tras cazar en la frontal del área un rechace de la madera de la portería rival. Pogba la enganchó de primeras para fusilar al portero y anotar su primer tanto... ¡en los últimos cuatro años! Porque el que fuera internacional con Francia no marcaba desde el pasado 8 de febrero de 2022, en el empate del Manchester United frente al Burnley en una Premier League en la que los 'red devils' terminarían sextos.