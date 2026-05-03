Pogba, tres años después: "Ya no puede jugar en la Ligue 1"

1084 días. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar para volver a ver a Paul Pogba como titular. Casi tres años de espera. Ha llovido mucho, sí. La última vez que el francés salió de inicio fue el 14 de mayo de 2023, con la camiseta de la Juventus, ante la Cremonese. Y, ayer, sábado 2 de mayo de 2026, regresó a un once inicial de la mano del Mónaco, frente al Metz.

Ha tenido que recorrer un largo camino para llegar a dónde está hoy: sobreponerse a la suspensión que recibió por dopaje y superar los constantes problemas físicos que ha ido sufriendo desde su llegada al club del Principado.

Los monegascos vencieron, con un agónico gol de Ansu Fati, a un Metz que consumó su descenso a la Ligue 2. 'La Pioche' disputó 57 minutos poco brillantes y se le vio falto de rodaje competitivo, algo completamente lógico dada su nula continuidad desde su regreso a los terrenos de juego.

En Francia no se cortaron un pelo con el francés, que sí demostró no haber perdido un ápice de calidad pero estuvo lento y le costó llegar a las coberturas: "Paul Pogba ya no puede jugar en la Ligue 1... Su rendimiento fue muy mediocre. Con el balón en los pies no hay ningún problema, pero Pogba como mediocampista defensivo, en un equipo que necesita defender, ni hablar", analizaron en 'RMC Sport'.

Sea como fuere, Paul Pogba está de vuelta y sonríe la redonda. Sus balones en largo o su habilidad en el regate o en la simple finta para zafarse de sus rivales eran una delicia. Su Mundial 2018 fue, simplemente, una maravilla.

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Aquel centrocampista creativo, de gran envergadura, técnica refinada y potente disparo necesita tiempo para recuperar sensaciones. Por el momento, parece complicado verlo rendir al nivel que le conocemos. Solo el tiempo dirá si vuelve a ser el 'Pogboom' que tantas alegrías brindó al fútbol