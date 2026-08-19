Pogba y el Mónaco rescinden el contrato que les unía: seis partidos y solo 115 minutos en toda la temporada

Se acabó la aventura de Paul Pogba en el AS Mónaco. El internacional francés y el club monegasco han llegado a un acuerdo para rescindir de manera anticipada el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2027. Suelen decir que, sin expectativas, no hay decepciones, pero el exjugador de la Juventus y el Manchester United no ha logrado convencer al equipo de la Ligue 1.

Sin apenas participación y atormentado por las lesiones, Pogba solo se ha vestido de corto en seis ocasiones, sumando un total de escasos 115 minutos, en los que no logró marcar ni asistir. Thiago Scuro, director general del Mónaco, quiso despedir al internacional francés destacando tanto su profesionalidad como su influencia dentro del vestuario.

Paul Pogba, jugador del AS Monaco / SEBASTIEN NOGIER

El dirigente reconoció que el desenlace no era el esperado cuando el club decidió darle una oportunidad, aunque puso en valor el regreso de Pogba al fútbol profesional y su papel con los jugadores más jóvenes, a quienes transmitió su experiencia y conocimientos.

Pogba llegó al Principado después de cumplir una sanción de 18 meses por dopaje. Tuvo opciones para probar suerte en la MLS o Arabia Saudí, pero la intención del jugador era demostrar en una gran liga europea que todavía tenía mucho fútbol por ofrecer. Mónaco parecía el escenario ideal para conseguirlo: dos años de contrato y el aliciente de disputar la Champions League después de más de un año y medio alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, su talento no ha sido suficiente para alcanzar el nivel necesario para convertirse en un jugador importante en la élite.

Paul Pogba, jugador del AS Mónaco / SEBASTIEN NOGIER

A pesar de ello, el futbolista tuvo palabras de agradecimiento para el club, sus compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Pogba admitió que no pudo disputar tantos encuentros como hubiera deseado, pero aseguró que siempre guardará un recuerdo especial de su paso por el Principado.

Ahora, Pogba es oficialmente agente libre a los 33 años y habrá que ver qué opciones se le presentan para continuar con su carrera. Tras su paso por el Mónaco, parece que el campeón del mundo con Francia en 2018 tendrá complicado seguir compitiendo en la élite del fútbol europeo.

¿Cuál será el próximo capítulo de la carrera de Paul Pogba?