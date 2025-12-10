Pogba compra un equipo de camellos: "Un momento deportivo histórico"

Paul Pogba es un tipo diferente, tanto dentro como fuera del campo. El centrocampista francés, que está cada día más cerca de acabar con su calvario y regresar a los terrenos de juego, sorprendió al mundo con su nueva adquisición, que nada tiene que ver con el deporte rey.

Pogba anunció esta mañana en un vídeo publicado en sus redes sociales que se había embarcado en una nueva aventura. El mediocampista galo se ha convertido en accionista y embajador de Al Haboob, el primer equipo profesional de carreras de camellos del mundo.

Al Haboob participa en carreras a lo largo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos), y busca crear la primera liga profesional de carreras de camellos a nivel mundial.

Aunque quizás sea desconocido en Occidente, las carreras de camellos son una tradición milenaria en la Península Arábiga y se han convertido en un negocio altamente rentable. Los ejemplares más destacados pueden alcanzar precios superiores a los 5 millones de dólares.

“Orgulloso de formar parte de un momento deportivo histórico, uniéndome al equipo de carreras de camellos Al Haboob como accionista y embajador. Hagamos historia juntos", señaló el actual jugador del AS Mónaco en el video publicado en sus redes sociales.

Además, en una entrevista con la BBC, explicó donde nació esta afición: “Vi bastantes carreras de camellos en YouTube y dediqué tiempo a investigar en mi tiempo libre para intentar comprender las técnicas y estrategias”. “Lo que más me impactó fue el gran compromiso que exige a todos los participantes. Al fin y al cabo, el deporte sigue siendo deporte. Requiere corazón, sacrificio y trabajo en equipo”, agregó.

Y señaló los valores que quiere transmitir a su nuevo equipo. "Ya sea fútbol, carreras de camellos o boxeo, los fundamentos son similares. Se necesita determinación, concentración, disciplina y tenacidad. Eso es lo que, en definitiva, hace a los campeones", apuntó.