Pogba avisa sobre su futuro: "Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia"

Tras recibir una sanción del Tribunal Antidopaje de Italia que lo alejará cuatro años de los terrenos de juego, hasta 2027, Paul Pogba, todavía jugador de la Juventus, ha estado presente en Düsseldorf para ver el Francia-Bélgica y, de paso, ha hablado sobre su futuro en 'Sky Sports Italia' afirmando que "Pogba no ha terminado".

Invitado por la Federación Francesa para apoyar a los 'Blues', el centrocampista francés comentaba la alegría que le producía presenciar de nuevo en directo un partido de fútbol: "Estoy muy feliz de ver y sentir el cariño de la gente. Hace tiempo que no estoy en el campo, así que escuchar a la gente cantar mi nombre fue realmente agradable". Pogba tuvo un papel muy protagonista con su selección en el Mundial de Fútbol de 2018. Ahora, tiene que conformarse con alentarlos desde las gradas.

"Todavía me siento futbolista y quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me veáis decir que "terminé", no hay que preocuparse. Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar". Han pasado 10 meses desde su última vez vestido de corto con la Vecchina Signora. Con 31 años, el centrocampista francés está pasando la mayoría del tiempo con su familia mientras espera con ansias su regreso.

Mensaje para la Juventus

Tras seis años en el Manchester United, el centrocampista francés volvió a Italia en 2022 a la que fue su 'casa' hasta 2012. Pero desde su regreso, Pogba no ha podido demostrar nada, ya que después de superar una grave lesión, fue castigado inmediatamente después por dopaje. Una vez conocida la sentencia, la Juventus tenía la posibilidad de rescindir su contrato, pero los italianos aún no le han comunicado nada sobre su futuro.

"Por las últimas noticias que tengo, aún sigo siendo jugador de la Juventus. No he tenido la oportunidad de hablar con el presidente y el entrenador, pero tengo contrato en vigor. Creo que están esperando el resultado del recurso, pero hay que preguntarles", sentenció. El jugador, que tiene prohibido el acceso a la ciudad deportiva de su actual club, finaliza su contrato en 2026, un año antes de la fecha en la que se le levantaría la sanción.