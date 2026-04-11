Podolski, mucho más que fútbol: así ha levantado su red de negocios entre kebabs, helados y fútbol

Lukas Podolski hace tiempo que dejó de ser solo un exdelantero de primer nivel. Mientras alarga su carrera en el Górnik Zabrze, tras su paso por FC Colonia, Bayern Múnich, Arsenal FC, Galatasaray, Vissel Kobe, Inter de Milán, ha ido construyendo una cartera empresarial con varias patas muy claras: restauración, alimentación, marca propia y, ahora, también inversión directa en un club. Lo más sólido y verificable de su ecosistema gira alrededor de Mangal x LP10, Ice Cream United, Strassenkicker Base y LP Holding GmbH.

El proyecto más visible es Mangal x LP10, su cadena de kebabs. La propia compañía explica que Podolski está vinculada a la marca desde 2018 y que el salto al modelo de franquicia llegó en 2022, una señal clara de que el negocio dejó de ser una aventura local para convertirse en una plataforma de expansión.

Podolski, en una imagen promocional de su negocio / instagram

Ahí es donde aparece una de las pocas magnitudes económicas que sí se pueden citar con base documental, aunque con matices. En 2024, Circus Group anunció un acuerdo con Mangal x LP10 para desplegar hasta 2.400 robots de cocina autónomos a partir de 2025 y habló de un potencial acumulado de ingresos de unos 400 millones de euros para Circus. El dato existe, pero conviene leerlo bien: no son ingresos ya generados por Podolski ni un balance cerrado de Mangal, sino una estimación de negocio potencial vinculada a ese acuerdo tecnológico

Al rico helado

La segunda gran línea es Ice Cream United, la marca de helados con la que Podolski entró en el negocio alimentario. La web oficial sitúa el origen del proyecto a finales de 2016, cuando desarrolló el concepto junto a Christian Gaier, y la marca se presenta hoy como una mezcla de tienda física y presencia comercial más amplia.

Después está Strassenkicker Base, una instalación deportiva y de eventos en Colonia que sirve también como extensión de su marca personal. El “impressum” oficial identifica a Poldi Base GmbH & Co. KG como la sociedad responsable y sitúa a Podolski al frente de la estructura. Es decir, aquí no se trata solo de imagen o licencia de nombre: hay un vehículo empresarial concreto detrás del proyecto.

Una imagen con la selección alemana / EFE

La última derivada, y quizá la más relevante en clave futbolística, es LP Holding GmbH. En diciembre de 2025, el Górnik Zabrze anunció oficialmente que la sociedad de Podolski había comprado 104.611 acciones, equivalentes a casi el 8,3% del capital del club. Ese movimiento convirtió al exinternacional alemán en el segundo mayor accionista y confirmó que su perfil ya no es solo el de futbolista o embajador: también es actor directo en la propiedad de una entidad profesional.

En lo económico, el retrato tiene una frontera clara. Sí se puede afirmar que Podolski ha montado un entramado empresarial real, con sociedades, expansión y activos reconocibles. Lo que no resulta fácil de acreditar con la misma contundencia son los balances completos, la facturación anual o el beneficio neto de cada proyecto, al menos en fuentes abiertas accesibles. Por eso, más que hablar de un “imperio” con cifras cerradas, hoy la foto fiable es esta: Podolski ha convertido su marca en negocio, sobre todo en restauración y alimentación, y ya ha dado el salto a la inversión estructural en el fútbol.