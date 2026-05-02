FÚTBOL INTERNACIONAL
Podolski cumple su sueño a los 40 años
El alemán ganó la Copa de Polonia con el Górnik Zabrze
Lukas Podolski volvió a levantar un título, pero este es especial. El campeón del mundo con Alemania en 2014 conquistó la Copa de Polonia con el Górnik Zabrze, el club de sus raíces, el equipo con el que, como él siempre había dicho, soñaba cerrar su carrera.
En la final de Varsovia de este sábado, el Górnik derrotó 2-0 al Raków Częstochowa con goles de Roberto Massimo y Maksym Khlan. Podolski entró en los minutos finales y acabó celebrando un título cargado de simbolismo.
Para el club de Zabrze tampoco era un título cualquiera. Se trataba de la primera Copa de Polonia desde 1972, rompiendo una sequía de 54 años. De 41 años sin ningún título. Y el título le garantiza una plaza en la fase previa de la Europa League para la próxima temporada.
Podolski nació en Gliwice, muy cerca de Zabrze, y aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Alemania, siempre mantuvo un vínculo emocional con el Górnik. Cuando el exjugador de equipos como Bayern de Múnich, Arsenal, Inter de Milan, Galatasaray, Vissel Kobe o Colonia fichó por el club en 2021, ya explicó que probablemente sería su último equipo antes de retirarse ya que su sueño era el de terminar allí su carrera futbolística... y ganar un título. A sus 40 años, su sueño se ha cumplido.
Además, Podolski habría adquirido acciones en el club, por lo que su vínculo irá más allá de cuando cuelgue las botas. Por ahora, podría hacerlo tranquilo. Renovó su contrato a finales de 2025. Quién sabe ahora si querrá continuar y vivir la aventura europea con el club de sus sueños.
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