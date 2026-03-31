Pochettino responde a los rumores de su posible fichaje por el Madrid

El nombre de Mauricio Pochettino está en el foco mediático en las últimas semanas. El entrenador argentino, actual preparador de Estados Unidos, está ilusionado con la oportunidad de poder comandar a uno de los tres organizadores del Mundial 2026 y tratará de hacer historia con una generación que apuntaba mucho más alto tiempo atrás. Sin embargo, no dejan de salirle “novias”.

Una de ellas fue el Tottenham Hotspur, después de que el proyecto de Thomas Frank fracasase estrepitosamente. El equipo londinense firmó a Igor Tudor como solución momentánea y, en verano, tras el Mundial, pretende firmar al argentino, quien ya conoce la casa de primera mano. El remedio ha resultado ser casi peor que la enfermedad.

Pochettino tiene mucha experiencia en Inglaterra / EFE

La otra es el Real Madrid, también de cara a la próxima temporada, después de la prematura marcha de Xabi Alonso y las dudas que generó Álvaro Arbeloa al principio de su aventura. Unos rumores que el preparador argentino quiso aclarar en la previa al partido ante Portugal de este martes en Atlanta.

“En este momento no”, aseguró sobre unas posibles negociaciones con alguno de los dos conjuntos. Su contrato con Estados Unidos termina cuando finalice el Mundial, y no hay que descartar su continuidad en el combinado nacional. “Quién sabe lo que va a pasar. Estamos abiertos. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no, si estamos felices y la federación está contenta?”, mencionó Pochettino.

Pochettino, durante el partido ante Bélgica / ERIK S. LESSER / EFE

“Estoy muy feliz. Por supuesto, es duro, es un reto enorme, incluso más grande de lo que pensábamos o creíamos cuando llegamos aquí. Pero somos un cuerpo técnico al que le encantan los desafíos”, añadió sobre sus aspiraciones.

Pochettino llegó a Estados Unidos en 2024, tras la dura eliminación en la Copa América, con la misión de reconducir el rumbo de la selección de cara al Mundial de 2026, que el país coorganiza junto a México y Canadá. La expectación es máxima para un país que, lógicamente, no es favorito a alcanzar la gloria, ni mucho menos.