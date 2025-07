"Siento vergüenza como nunca antes en mi carrera; voy a donar la mitad de mi sueldo"

No ha empezado nada bien la temporada de la Premier League de Rusia para el PFC Sochi que dirige Robert Moreno. Después de perder en la primera jornada contra el Lokomotiv Moscú por 3 a 0, tampoco le fue mejor en el segundo partido del curso, donde perdieron por 0-4 frente al Akron, en un partido en el que encajaron tres goles en apenas 13 minutos.

Tras esta dolorosa derrota, el técnico catalán se mostró visiblemente enfadado y explotó definitivamente en rueda de prensa con unas fuertes declaraciones en las que asumió la responsabilidad del tropiezo, pero también cargó con dureza hacia sus jugadores.

Robert Moreno, en rueda de prensa / PFC SOCHI

"Es vergonzoso y deshonroso, siento vergüenza como nunca antes en mi carrera como entrenador. Quiero disculparme ante el club, el personal, los dirigentes y sobre todo ante nuestra afición", apuntó. Asimismo, Robert Moreno calificó como inaceptable la imagen que mostró el equipo: "Son una vergüenza los últimos diez minutos del anterior partido y los diez primeros de este. No merecemos el dinero que cobramos".

"La plantilla debe aportar al menos la mitad de su salario. Yo voy a donar la mitad de mi sueldo. Si no es posible por contrato, lo donaré igualmente. No merecemos este dinero", concluyó el técnico de L'Hospitalet de Llobregat. Por el momento, el regreso del Sochi a la máxima categoría del fútbol ruso no está siendo nada positivo.