Los planes de futuro de Gündogan

Ilkay Gündogan ya empieza a mirar de reojo a su futuro, aunque tiene claro que todavía no contempla colgar las botas. El centrocampista alemán, de 35 años, confesó en declaraciones a Sky Sport que no descarta regresar algún día al 1. FC Núremberg, el club en el que dio el salto al fútbol profesional, aunque su prioridad pasa por seguir compitiendo al máximo nivel y, si es posible, continuar en el Galatasaray.

"Todavía tengo una conexión muy estrecha con el Núremberg porque el club significa mucho para mí. Estoy muy agradecido al club y a la ciudad. Definitivamente, puedo imaginarme regresar algún día, sea en el rol que sea", explicó el internacional alemán.

Gündogan incluso dejó abiertas todas las posibilidades de cara a ese hipotético regreso: "Ya sea por uno o dos años como jugador o más adelante como director deportivo o entrenador, todo es posible".

Gündogan, con la camiseta del Galatasaray / Instagram

Pese a ese guiño al conjunto alemán, el exfutbolista del Barça dejó claro que aún se siente con fuerzas para seguir jugando al máximo nivel y que está muy satisfecho en Turquía. "Tal y como están las cosas, me gustaría seguir jugando, idealmente en el Galatasaray, porque me siento muy cómodo aquí. Pero eso también depende de muchas variables diferentes", aseguró.

El centrocampista recaló el pasado verano en el Galatasaray después de cerrar su segunda etapa en el Manchester City. De hecho, esta temporada ha tenido un rol importante en el conjunto turco, donde ha disputado más de 2.000 minutos repartidos en 38 partidos, con unos números de dos tantos y cinco asistencias. Y todavía tiene contrato hasta el junio de 2027...

Una trayectoria de élite

No obstante, las palabras de Gündogan no sorprenden. El alemán nunca ha ocultado el cariño que siente por el Núremberg, club al que llegó en edad juvenil procedente del Bochum y con el que debutó en la Bundesliga en la temporada 2009-10. Su gran rendimiento le abrió las puertas del Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los mejores centrocampistas de Europa bajo las órdenes de Jürgen Klopp.

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Desde entonces, Gündogan ha desarrollado una trayectoria de alto nivel, con una etapa de mucho éxito en el Manchester City de Pep Guardiola, con quien conquistó múltiples títulos como la Champions League, además de su breve paso por el FC Barcelona antes de regresar a Inglaterra. Posteriormente, emprendió una nueva aventura en el Galatasaray, donde todo apunta a que continuará al menos una temporada más.