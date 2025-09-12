El plan del United para recuperar más de 100 millones de euros

En el Manchester United hace mucho tiempo que las cosas no van por el camino esperado. El club 'red devil' se ha acostumbrado a encadenar fracasos y llevarse alguna alegría de forma muy puntual. La situación es prácticamente insostenible para uno de los 'gigantes' del fútbol europeo.

Su suerte no fue diferente el curso pasado. El United completó una de las peores temporadas de los últimos años con un resultado desastroso en la Premier League, donde quedaron en la decimoquinta posición con unos registros de 11 victorias, 9 empates y 18 derrotas.

Ruben Amorim decepcionado durante el partido entre el Manchester United y el Arsenal / AP Photo/Dave Thompson

Tampoco les fue mejor en Europa, aunque en un primer momento se las prometían más felices. El equipo 'red devil' fue capaz de llegar hasta la final de la Europa League, sin embargo, se vieron superados por la mínima por el Tottenham. De esta manera, dejaron escapar una enorme oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas y de clasificarse para la siguiente edición de la Champions League.

Pero el golpe no fue tan solo deportivo, sino también económico. Los 'red devils' perdieron un premio de más de 100 millones de euros con la derrota en la final de la Europa League, y ahora han ideado un plan para intentar recuperar esta importante cantidad de dinero.

El Tottenham, último campeón de la Europa League / EFE

Según 'The Sun', el equipo de Ruben Amorim, que no juega competición europea, está dispuesto a aprovechar al máximo su tiempo de descanso para realizar una preparación adicional a través de una serie de amistosos a mitad de temporada.

El Manchester United tendrá ocho días entre partidos de la Premier League más allá de los tres parones internacionales de otoño, y estos duelos amistosos permitirán al equipo continuar cogiendo ritmo y prepararse para todo lo que les depara en el futuro. De acuerdo con la información del medio citado, los 'red devils' se podrían enfrentar a equipos como Milan, Leipzig, Lazio o Sevilla, que tampoco disputan ninguna competición europea.

Fuera de los beneficios deportivos, estos amistosos también aportarían unos ingresos económicos adicionales muy importantes para la entidad 'red devil', puesto que la idea es disputar estos partidos en los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque es cierto que no lograrán generar los 100 'kilos' perdidos con la derrota en la final de la pasada Europa League, estos partidos ayudarán a obtener dinero extra para cubrir los continuos fracasos del United en el terreno de juego.