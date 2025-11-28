El plan de la megaplantilla del Chelsea funciona: explosión 'blue' en Europa

Sigue la semana redonda para el Chelsea. El martes, victoria apabullante en Stamford Bridge ante el Barça (3-0), de la que aún perdura la euforia tras la exhibición de Estêvão y compañía. La jornada europea ha sido perfecta para los 'blues', al que no se le acaban los motivos para prolongar la alegría.

Desde la llegada de Todd Boehly, la política de fichajes del Chelsea se basa en una inversión estratosférica orientada al corto y largo plazo, con un ojo puesto en jóvenes talentos de toda Europa, de los que rara vez se les escapa alguno.

Esto provoca que el club tenga muchos jugadores cedidos o fichados con antelación, a la espera de incorporarse la siguiente temporada o cuando cumplan los 18. Ejemplos de ello son Mike Penders o Kendry Páez, cedidos al Strasbourg, el otro equipo del grupo BlueCo, o Anselmino, que juega a préstamo en el Dortmund.

Tres de los fichajes más recientes han visto portería en esta jornada europea: Quenda, en la victoria del Sporting de Portugal frente al Brujas (3-0); Satpaev, pese a la derrota del Kairat ante el Copenhague (3-2); y Emegha, autor del primer gol del Strasbourg ante el Crystal Palace (2-1) en la Europa League. El Chelsea se frota las manos viendo cómo sus futuras apuestas ya destacan en el panorama europeo, augurando un futuro brillante para el equipo de Londres.

Dastan Satpaev celebra su primer gol en la Champions / Associated Press/LaPresse / LAP

Geovany Quenda y un 2x1 en el Sporting de Portugal

El pasado marzo, el Chelsea pescó a dos 'leones' de golpe en Lisboa: Dário Essugo por 22 millones y Geovany Quenda por 51. El primero se incorporó este verano al primer equipo, aunque una lesión en pretemporada le ha impedido debutar aún. En cambio, el plan con Quenda, que cumplió la mayoría de edad un mes después de fichar, fue que siguiera un año más a préstamo en el club portugués.

Tras su temporada de irrupción, esta campaña está ganando peso y cifras desde el extremo derecho. El martes ante el Brujas firmó gol y asistencia, y ya lleva dos tantos en Europa, siendo el portugués más joven en marcar en la Champions. Si el Chelsea ya está maravillado con Estêvão, Quenda suma argumentos para ser otra joya ofensiva en el equipo londinense.

Dastan Satpaev, una gema en Asia Central

Dastan Satpaev es uno de esos nombres que sonó a sorpresa cuando el Chelsea anunció su fichaje a comienzos de año. Tenía apenas 16 años y jugaba en Kazajistán, pero el tiempo parece haber dado la razón al club.

El Chelsea pagó 4 millones, cifra récord en la liga del país, para incorporarlo cuando cumpla los 18, en agosto de 2026. A sus 17, Satpaev ya es el delantero titular del Kairat Almaty y acumula 14 goles en 26 partidos de liga. También se estrenó en la Champions, donde, aunque su equipo cayó derrotado, marcó su primer tanto en un gran escenario.

Emanuel Emegha, la torre neerlandesa con sello BlueCo

El último gran movimiento del Chelsea se ha cocinado a fuego lento en Francia. Fue una de las primeras inversiones del Strasbourg en el verano de 2023, cuando BlueCo empezó a construir una plantilla joven que ha ido canalizando el talento en el equipo 'blue'.

Emanuel Emegha celebra un gol ante el Crystal Palace / Antonin Utz / AP

El delantero neerlandés, de 22 años y 1,96 metros acordó en septiembre su llegada al Chelsea para la próxima temporada. Actualmente es el capitán del Strasbourg tras la salida de Habib Diarra al Sunderland, y su progresión con los blanquiazules ha sido constante. Esta temporada sigue en plena forma, como demostró ayer en Europa League: empató el tanto inicial de Mitchell y más tarde El Mourabet completó la remontada para dejar al equipo segundo e invicto en la competición.

Como cada verano, el Chelsea afrontará un auténtico rompecabezas para dar cabida a tanto talento. Regresan cedidos, llegan nuevos fichajes, y la plantilla, ya de por sí joven y completa, se vuelve aún más competida. Habrá que ver cómo gestiona la dirección deportiva esta abundancia y si su estrategia de fichajes se traduce en una planificación sólida o en simples acumulaciones de promesas.