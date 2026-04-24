El plan de Italia para fichar a Guardiola

En Italia no piensan arrojar la toalla con Pep Guardiola. "¿Por qué no?" Así respondió el entrenador catalán cuando le preguntaron sin rodeos por la posibilidad de estrenarse en un banquillo del país transalpino. Fue en Trento, en octubre de 2018, durante el Festival de la 'Gazzetta dello Sport', compartiendo escenario con Carlo Ancelotti y Arrigo Sacchi. Pep, quien entonces acababa de llegar a Mánchester como aquel que dice, dejó abierta la puerta: recordó que tampoco imaginó acabar en el Bayern de Múnich aprendiendo alemán.

Ocho años después, su percepción no ha cambiado. Italia sigue ocupando un lugar especial en la mente del técnico catalán, según cuenta 'La Gazzetta dello Sport'. La idea le seduce. Jugó en Brescia y Roma, habla el idioma e incluso reconoció en más de una ocasión su admiración por el Calcio.

El precedente de Conte

El principal obstáculo es su salario. Guardiola, que ya fue vinculado en su día con la ‘Canarinha’, percibe cifras fuera de cualquier parámetro habitual en la FIGC: cerca de 24,8 millones de euros brutos, una cantidad muy alejada de los sueldos que ha manejado Italia en los últimos años. Roberto Mancini, tras conquistar la Eurocopa, alcanzó los tres millones netos.

Guardiola jugó en la Roma / ANTONELLO NUSCA / EFE

En la Federación Italiana, sin embargo, se aferran a un precedente: cuando Antonio Conte asumió el banquillo de la ‘Azzurra’ en 2014, un patrocinador cubrió una parte significativa de su salario. Puma, firma vinculada a Guardiola y con la que el técnico conserva una relación muy cercana, podría asumir un rol parecido al que tuvo aquel patrocinador en la llegada de Conte.

La operación no pasaría solo por contratar a un seleccionador, sino por articular un proyecto alrededor de una figura de alcance global, capaz de revitalizar la imagen de una Italia castigada tras varios años de frustraciones deportivas.

El presente manda, claro. A Guardiola le queda un año de contrato con el City y un objetivo claro: conquistar su séptima Premier League en una década, un hito descomunal. A ello se suma la FA Cup, con la ambición de seguir ampliando un palmarés que ya roza lo legendario: 41 títulos en 18 años, solo superado por los 49 de Alex Ferguson. Su futuro, en cualquier caso, está en sus manos y en el club respetarán su decisión.

Objetivo selección

Pep nunca ha escondido su deseo de dirigir a un combinado nacional: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", manifestó en 'ESPN' en 2021.

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Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, agradece a la afición al finalizar el duelo ante el Arsenal / EFE

Precisamente, Leonardo Bonucci, ahora ligado a funciones dentro de la federación, avivó la ilusión hace unos días: "Yo empezaría de nuevo con Guardiola. Es el hombre adecuado para Italia. Sé que no es sencillo, pero soñar no cuesta nada".