El plan conjunto de Jordi Cruyff y Patrick Kluivert para relanzar el fútbol indonesio

El nuevo formato de la Copa del Mundo de la FIFA con más equipos ha hecho soñar a muchos países. Varias potencias mundiales, prósperas en el mundo empresarial global, buscan ir más allá y poder estar entre las mejores naciones del mundo del fútbol. Entre ellas, destacan las organizadoras como Qatar o Arabia Saudí, pero también otros estados que buscan crecer desde la formación, como Vietnam, China, Malasia o Singapur.

En este último, la reestructuración es completa, y pasa por las manos de dos exazulgranas, Jordi Cruyff y Patrick Kluivert. Ambos técnicos neerlandeses llegaron a la PSSI para "impulsar un plan de reestructuración técnica" con el objetivo declarado de aspirar a la clasificación al Mundial 2026 y modernizar la formación y metodología en Indonesia, según apuntó la FIFA.

En este sentido, Jordi Cruyff fue nombrado asesor técnico de la selección nacional, con foco en la hoja de ruta técnica, filosofía de juego y desarrollo de estructuras, mientras que Patrick Kluivert asumió el cargo de seleccionador junto a sus asistentes Alex Pastoor y Denny Landzaat.

"Estoy muy emocionado", declaró Cruyff en un comunicado publicado en la página web de la federación cuando fue nombrado. "Tengo muchas ganas de compartir mi experiencia y conocimientos para impulsar el fútbol indonesio".

Ambos han creado un entorno en el que el papel del entrenador y jugador neerlandés ha sido clave en todos los niveles del fútbol del país. La inversión para el fútbol en Singapur es grande, y se quiere aprovechar haber sido una colonia neerlandesa para recuperar a todo jugador y entrenador con pasado, raíz u origen 'orange'.

En el caso del jugador, el objetivo es nacionalizar a esos perfiles con buen nivel que no tienen cabida en la selección neerlandesa y, en el caso de los entrenadores, establecer al máximo posible el modelo de origen en Singapur, con la transformación orgánica del sistema como en las academias, formación de entrenadores y scouting.

"Sentimos la inmensa pasión por el fútbol en Indonesia, y esto es crucial para alcanzar objetivos ambiciosos. Con la estrategia adecuada, podemos alcanzar ese potencial", comentaba Cruyff en declaraciones recogidas por la PSSI el pasado mes de marzo.

En el país hay mucha ilusión con estos dos nombres y fue el propio presidente de la Federación el que resaltó la complementariedad de ambos para alcanzar los objetivos nacionales. Cruyff aporta la visión y la ruta técnica, mientras que Kluivert la lleva al campo con decisiones tácticas en el combinado nacional.

A pesar de todo, todo esto lleva tiempo. En varias intervenciones públicas, Cruyff ha insistido en el tiempo y los recursos necesarios para conseguir los objetivos. Los 'Garuda' no han jugado una fase de la Copa del Mundo de fútbol desde el 1938 bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas, así que confían en esta dupla para conseguir entrar en el panorama de élite del fútbol mundial a base de inversión y proyecto.