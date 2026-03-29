El plan del City para sustituir a Bernardo Silva

La temporada 2025‑26 está siendo algo decepcionante para el Manchester City de Pep Guardiola. Después de dominar la última parte de la década, los 'citizens' afrontan el tramo final del curso sin el dominio absoluto de años anteriores, ocupando puestos altos en la Premier League, pero rezagados de la cabeza de la clasificación y alejados de la hegemonía total mostrada en campañas previas.

En este contexto, uno de los focos de atención del Etihad es la situación contractual de Bernardo Silva. El centrocampista portugués, pieza clave desde su llegada procedente del AS Mónaco, está en el último año de su contrato y todo apunta a que se marchará del equipo inglés al final de la presente temporada. Se ha acabado un ciclo en el Manchester City.

Bernardo Silva aguarda paciente a que el Barça le abra las puertas a final de temporada / ADAM VAUGHAN / EFE

En septiembre pasado, el luso afirmó saber “exactamente” lo que hará cuando finalice su contrato, aunque no reveló cuál será su destino. Su nombre lleva semanas ligado a clubes como FC Barcelona y la Juventus, así como a destinos exóticos en Estados Unidos, sin que por ahora se haya concretado ninguna decisión definitiva.

La potencial salida de Silva, capitán y uno de los futbolistas más determinantes del entorno de Guardiola, deja una vacante importante en el centro del campo 'citizen'. Su versatilidad, capacidad para jugar en múltiples posiciones y compromiso táctico le han convertido en uno de los hombres más valiosos del proyecto deportivo.

¡Bernardo Silva fue expulsado tras una mano dentro del área! / Champions

Ante este escenario, el City ya trabaja en alternativas de mercado para reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada. Según informa 'BBC Sport', uno de los nombres que más está sonando como objetivo prioritario para suplir parte del impacto que dejaría Silva es el del centrocampista inglés Elliot Anderson, actualmente en el Nottingham Forest.

Anderson, de 23 años, ha destacado en el Forest desde su llegada y su salida este verano se perfila como uno de los grandes movimientos del mercado. Aun así, apuntan a que no hay nada firmado y que el interés del City compite con el de otros clubes, entre ellos el Manchester United, lo que podría convertir su fichaje en una de las operaciones más costosas del verano.

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Bernardo Silva del Manchester City en acción durante el partido de la UEFA Champions League ante el Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

La hoja de ruta del City para este mercado pasa por cerrar cuanto antes las piezas que encajen con el planteamiento futbolístico de Guardiola y que, a la vez, permitan compensar la posible marcha de una figura de la talla de Bernardo Silva. La próxima ventana de transferencias se antoja, por tanto, decisiva para el futuro inmediato de la entidad en la Premier League y en Europa.